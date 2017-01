App 'Filho sem Fila' promete minimizar os problemas ocasionados na hora da saída das escolas

08:52 · 21.01.2017

Aplicativo em ação

Com o retorno do ano letivo vem o aumento do trânsito e confusões na porta de escolas, principalmente. Percebendo este cenário, diversas escolas já entenderam a necessidade de oferecer recursos que tragam comodidade e agilidade aos pais. É aí que entra o aplicativo "Filho sem Fila" foi pioneiro neste serviço e hoje é uma das principais ferramentas utilizadas no mercado, que promete reduzir o tempo de espera em 75%, oferecendo segurança, bem como, economia de combustível.

Um único toque

Antes de sair de casa ou trabalho para buscar os filhos, os pais ou responsáveis avisam a escola com um único toque no aplicativo. Ao se aproximar do colégio, um aviso é enviado automaticamente para o mesmo, que inicia a preparação do aluno para a saída, deixando-o pronto para o embarque. Desta forma, basta encostar o carro na porta da escola e pegar a criança/adolescente, sem que seja necessário procurar por uma vaga na rua e estacionar.

"De forma rápida e fácil, o Filho sem Fila amplia a segurança das crianças, pois entrega dados das pessoas autorizadas pelos pais a retirar os alunos, ao mesmo tempo em que diminui o trânsito, a formação de filas duplas e a exposição dos pais à violência urbana", declarou Leo Gmeiner, sócio-diretor do aplicativo.

Atualmente, mais de 100 colégios utilizam o Filho sem Filho em todo o País. "Esse cuidado com alunos e pais é oferecido pelas escolas, que procuram sempre fazer o melhor para aqueles que depositam a confiança da educação de seus filhos nelas", disse Gmeiner.

Versões

Funciona tanto para Android quanto para iOS.