Após decisão de plantonista do TRF-4, Lula entra no 'trend topics' do Twitter

18:30 · 08.07.2018 por Estadão Conteudo

Lula é o assunto mais comentado no Twitter neste domingo. ( Foto: Mauro Pimentel / AFP )

A notícia de que o desembargador plantonista do Tribunal Regional Federal da 4ª região (TRF-4), Rogério Favreto, concedeu habeas corpus permitindo a soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva alçou o petista ao posto de assunto mais comentado do Twitter em todo o mundo.

De acordo com os 'trend topics' da rede social, o ex-presidente foi mencionado em cerca de 735 mil tuítes neste domingo, 8, abaixo apenas do grupo musical sul-coreano BTS. Considerando apenas a rede social no Brasil, o juiz Sergio Moro e o desembargador Rogério Favreto também estão entre os personagens mais comentados neste domingo.

A questão da soltura do ex-presidente Lula está em um impasse após as idas e vindas da tarde deste domingo. Em meio à briga entre Favreto e o desembargador Gebran Neto, relator do caso no TRF-4 que suspendeu, mais cedo, uma primeira ordem de soltura de Lula, a Advocacia Geral da União (AGU) pode ser acionada para decidir qual ordem prevalece.