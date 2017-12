Aplicativos de localização ajudam a rastrear amigos e familiares

09:17 · 20.12.2017 / atualizado às 09:18

Gratuito, o Find My Friends (Amigos em português) é uma das opções mais fáceis de usar, principalmente por utilizar a infraestrutura já existente do iCloud ( Imagem: aplicativo Amigos )

Saber onde seus filhos estão sempre foi o desejo de muitos pais, assim como maridos e esposas que querem saber onde seus cônjuges estão. Com a criação de serviços de localização em tempo real, essa realidade já é possível há algum tempo. Em 2008, o Life360 Family Locator foi um dos primeiros aplicativos oferecer o serviço, mas foi a partir de outubro de 2011, com o lançamento do aplicativo Amigos, da Apple, que o compartilhamento de localização se popularizou de verdade. Após o aplicativo da Maçã, diversos outros serviços também gratuitos apareceram ao longo desses seis anos e para entrar nesse mercado já estabelecido, a Vivo traz ao consumidor mais uma opção, o Vivo Família Online.

Com o serviço, todos os integrantes do grupo sabem onde os outros estão em tempo real. Os participantes também podem “favoritar” lugares, como casa, parque, shopping, escola, trabalho e, toda vez que chegarem ou partirem desses locais, os demais membros do grupo recebem alertas automáticos. Clicando no botão “Vem me buscar”, o serviço envia uma mensagem para que outro participante vá buscá-lo, enquanto o botão SOS, manda um alerta para todos os participantes do grupo, com a localização de quem clicou no botão. Cada usuário pode definir quem acessará sua localização, escolhendo, inclusive, por quanto tempo a informação ficará disponível e quais lugares poderão ser visualizados.

Outras funções do aplicativo são o calendário colaborativo, onde é possível adicionar compromissos que podem receber lembretes, localizações, fotos e anotações. Com as listas, é possível pode-se criar e compartilhar tarefas, definindo os participantes responsáveis por cada uma delas, com datas e horários para que sejam cumpridas. A atividade será acompanhada pelos integrantes, que podem inserir comentários e visualizar o andamento de cada tarefa, identificando-a como “completa” ou “em curso”.

A assinatura semanal do serviço custa R$ 3,99 e para contratar basta enviar um SMS para 7247, com a palavra VF. Já o pacote mensal pode ser assinado por R$ 16,99 e para contratar o cliente Vivo deve enviar VFM para 7247. Cada assinatura permite criar até dez grupos e o titular pode adicionar até quatro participantes que terão acesso total às funcionalidades do serviço. Cada grupo pode ter até 100 participantes, mas, a partir do quinto membro, os participantes têm acesso limitado. O serviço está disponível para smartphones com sistema operacional a partir do iOS 8 ou Android 4.1, além de poder ser acessado via navegador.

Gratuitos

Além da Vivo, diversas outras empresas dispõem de aplicativos de localização de amigos e familiares, só que sem nenhum custo. Embutido (e exclusivo) nos sistemas operacionais da Apple, o Find My Friends (Amigos em português) é uma das opções mais fáceis de usar, principalmente por utilizar a infraestrutura já existente do iCloud. Caso o usuário tenha um compartilhamento familiar (que serve para compartilhar espaço do iCloud, assinatura do Apple Music e compras da iTunes Store), o serviço de localização é automaticamente ativado entre os participantes.

Existem diversas outras opções que são multiplataforma, como o Trusted Contacts, um aplicativo similar ao Amigos desenvolvido pelo Google. Além dele, ainda existem opções como o pioneiro Life 360 e o Glympse, que tem como diferencial a possibilidade de ser instalado em alguns modelos de carro de luxo, como Volvo, Jaguar, BMW, Mercedez e Land Rover. Outras opções ainda incluem Familo e GeoZilla.