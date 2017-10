Aplicativo Spotify for Artists já está disponível; confira as novidades

08:00 · 14.10.2017 / atualizado às 09:00

Já está disponível o aplicativo iOS do Spotify for Artists. A plataforma explica que desenvolveu uma maneira prática e rápida para os artistas monitorarem suas músicas assim que elas forem ao ar, gerenciar contas no Spotify e aprender sobre os seus ouvintes.

O app do Spotify for Artists é o segundo a ser lançado pelo Spotify, e foi projetado pensando nas necessidades dos artistas da plataforma. O aplicativo põe o controle da conta diretamente nas mãos do artista, não importando se ele está na estrada, no estúdio, ou em qualquer outro lugar. O aplicativo também funciona sincronizado com o app regular do Spotify.

"Digamos que o artista esteja ouvindo uma música que ele adora e quer contar para os seus fãs sobre isso. Ou que tenha adicionado um novo membro à sua banda e deseja apenas atualizar sua bio. Agora já é possível editar alguns dos elementos mais importantes do perfil de um artista — sua bio, suas músicas selecionadas e suas playlists próprias — diretamente de qualquer smartphone com iOS", informou a empresa.

Lançamentos

Durante a primeira semana do lançamento de uma música, o aplicativo Spotify for Artists irá atualizar instantaneamente, toda vez que alguém der play na canção. Assim será possível saber exatamente quantas vezes um novo single, EP ou álbum foi reproduzido no Spotify.

O artista também já pode usar o aplicativo Spotify for Artists para entender melhor seus ouvintes, reproduções e seguidores. Dados como a fonte de reprodução, gênero, sexo, idade e localização dos ouvintes, estão à disposição dos artistas por meio do aplicativo.