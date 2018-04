Aplicativo identifica serviços que consomem os créditos do celular

08:21 · 27.04.2018 / atualizado às 08:41

App Whoscall está disponível para download gratuito ( Foto: Reprodução )

O aplicativo identificador e bloqueador de chamadas Whoscall, desenvolvido pela Gogolook, lançou uma nova função que ajuda seus usuários a identificar cobranças de serviços em suas linhas e entender como seus créditos foram utilizados. A nova ferramenta, batizada de Recarga Protegida, é gratuita e escaneia e lista todos os serviços e preços de assinatura com cobrança recorrente, como boletins de notícias por SMS, jogos, horóscopos, serviços de música, entre outros, permitindo que o consumidor compreenda melhor a composição de seus gastos com a operadora e, assim, cancele os serviços indesejados.

Segundo Marcos Gomes, Country Manager da Gogolook no Brasil "considerando que cada serviço custa em média R$4,99 por semana, e o ARPU (receita média por usuário) no mercado brasileiro é de R$ 21, o consumidor acaba gastando nesses serviços o valor quase total da sua recarga de créditos mensal".

A Recarga Protegida favorece, principalmente, usuários de linhas pré-pagas, que correspondem a 62% do total de linhas móveis no Brasil, segundo dados da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Na ausência de uma fatura com os gastos esclarecidos, seus créditos são consumidos por assinaturas que eles desconhecem. "Muitas vezes as pessoas não sabem porque seus créditos acabam tão rápido. Ao escanear suas mensagens, percebem que têm um ou mais desses serviços contratados", esclarece Marcos.

Clientes com linhas pós-pagas também podem se beneficiar com o uso da ferramenta. Apesar dos SVAs serem apresentados na fatura, muitos não atentam para essas informações, e também podem esclarecer como sua conta telefônica está sendo composta.

Desenvolvido pela Gogolook, sediada em Taiwan, o Whoscall é pioneiro no oferecimento desse serviço no mundo, e a Recarga Protegida foi desenvolvida especificamente para o mercado brasileiro.

Como Funciona

O usuário precisa manter suas mensagens SMS dos últimos 30 dias para o bom funcionamento do serviço. O ícone da Recarga Protegida encontra-se na tela inicial do aplicativo. Ao clicar, a função escaneia as mensagens da linha do cliente e lista todas os serviços contratados. Assim, o usuário pode avaliar se a contratação foi realmente por escolha própria ou não.

Os desenvolvedores do aplicativo orientam ao cliente que o escaneamento seja feito antes da nova recarga de créditos, para identificar se há serviços de assinatura sendo cobrados. Após a recarga de créditos, é aconselhável fazer novamente o escaneamento, pois caso o usuário tenha apagado mensagens de SMS, receberá outras sobre os serviços contratados e descontos, podendo cancelá-los e evitar cobranças futuras.

Inicialmente os usuários poderão escanear e identificar os serviços contratados. Nas próximas versões, o app oferecerá auxílio e tutorial para os processos de cancelamento.

O Whoscall está disponível gratuitamente para as versões Android e iOS, mas a função Recarga Protegida está acessível, inicialmente, somente para usuários de Android.