Aplicativo ajuda como escolher seu assento no avião

09:05 · 29.12.2016 / atualizado às 10:00

O site e aplicativo, disponível para Android e iOS, SeatGuru é uma ótima dica para quem viaja constantemente de avião. O recurso indica as melhores e piores poltronas para os passageiros de praticamente todas as companhias aéreas do mundo.

Basta você selecionar a companhia aérea, digitar o número do voo e pronto: um mapa será mostrado na tela. Cada assento tem uma legenda e é indicado como bom, ruim, para se tomar cuidado, comuns, bloqueados, premium, etc. Também com o SeatGuru é possível ver se a aeronave tem entretenimentos como wi-fi, detalhes sobre alimentação e até comentários de outros usuários.

Apesar de ser em inglês, a plataforma é de fácil acesso e bem intuitivo. Caso o usuário também não saiba o número do voo, o site ajuda a encontrar.