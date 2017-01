Aparelho de ginástica traz óculos de realidade virtual; vídeo

14:00 · 29.01.2017

Icaros transforma exercício em diversão ( Foto: Divulgação )

O grande diferencial do aparelho de ginástica Icaros é que ele mistura exercícios com tecnologia, já que a pessoa usa o aparelho com um óculos de realidade virtual. Ele pode ser utilizado com o Samsung Gear VR, Oculus Rift ou o HTC Vive

O principal título do Icaros é um simulador de voo, que transforma quem está se exercitando em uma espécie de Super-homem.

O funcionamento depende de três elementos. Além do próprio aparelho e do óculos de realidade virtual, há um controlador dotado de sensores. Sem fios, esse é o elemento responsável por transmitir os movimentos ao jogo.

O Icaros ainda tem jogos de simulação de mergulho com animais, direção de motocicleta e paraquedismo.

A máquina foi apresentadara durante a última CES, no entanto já está à venda desde o ano passado. A boa notícia é que ela recebe encomendas do mundo todo, inclusive do Brasil. No entanto, o preço é salgado. O Icaros custa 7.900 euros, fora o frete.