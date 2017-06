Anunciados 7 novos jogos durante a EA Play 2017

07:49 · 13.06.2017

Game Anthem da BioWare é muito aguardado pelos gamers ( Foto: EA/Divulgação )

Confira detalhes dos 7 novos jogos da Electronic Arts e um game da Bioware chamado Anthem que fizeram os gamers delirarem na EA Play 2017, evento que antecede a E3 2017 em Los Angeles, nos EUA.

Madden NFL 18

O jogo deste ano apresenta pela primeira vez na história da franquia o modo campanha de Madden, chamado Longshot. Longshot conta a história pela perspectiva de um jogador promissor da NFL chamado Devin Wade enquanto ele tenta uma última chance na NFL. Viva a vida de Devin dentro e fora do campo desde o ensino médio até a ida para NFL. Ao longo do caminho, ele terá que superar a tragédia pessoal e os contratempos profissionais para provar que ele merece ouvir seu nome chamado no dia do Draft.

Battlefield 1

Uma revolução está chegando ao Battlefield 1 com o pacote de expansão mais extenso na história da franquia e a entrada do exército russo, incluindo o Batalhão Feminino da Morte na maior frente de batalha da Primeira Guerra Mundial em Battlefield 1 In the Name of Tsar. Para proporcionar mais para a comunidade, os jogadores receberão atualizações mensais, novos mapas e eventos dentro do jogo ao longo do inverno. Além dos 6 mapas inclusos no Battlefield 1 In the Name of Tsar, 2 outros mapas novos estão programados para serem lançados, juntamente com a continuação dos Amigos Premium, permitindo que os assinantes do Passe Premium de Battlefield 1 tragam seus amigos para jogar ao seu lado em Mapas Premium até a Gamescom em agosto.

Fifa 18

Apresentando o maior salto de jogabilidade, novos controles de jogadores e estilos de equipe, além de oferecer atmosferas incríveis e aproveitar a emoção em campo com momentos dramáticos sensacionais. O modo de jogo favorito dos fãs, A Jornada, está de volta, mas há rumores chegando de que o jovem fenômeno Alex Hunter pode estar se transferindo. Por último, mas não menos importante, o modo mais popular do Fifa ganha um excelente conteúdo novo com a revelação dos FUT Ídolos, que chegam para PS4, Xbox One e PC este ano, com Ronaldo Nazário liderando o caminho.

Need for Speed Payback

Esta aventura explosiva é recheada com intensas missões, batalhas de alto risco entre os carros, épicas perseguições policiais e conjuntos de peças de cair o queixo. É uma jogabilidade nunca antes vista na série, alimentada por uma emocionante história de traição e vingança. Com Need for Speed ​​Payback não se trata apenas de ser o primeiro a atravessar a linha de chegada, ou a corrida, para provar ser o melhor, mas sim sobre a construção do trajeto perfeito, ficando atrás do volante e jogando com uma fantástica experiência de ação.

A Way Out

O novo título da EA Originals, A Way Out é um jogo co-op unicamente adaptado para dois jogadores embalado em uma narrativa emocionalmente convincente, escrita e desenvolvida pela equipe da Hazelight, aclamada pela crítica. A história de A Way Out começa na prisão com dois personagens, Leo e Vincent, presos separadamente e que não se conhecem. Enquanto suas histórias individuais progridem, os jogadores terão que construir um relacionamento baseado em confiança, enquanto eles direcionam ambos os homens para a liberdade fora da prisão.

NBA Live 18

Apresentando The One, uma nova maneira de jogar NBA Live. Este modo de jogo unificado é sobre o próprio jogador, e as faixas progridem tanto com os jogos tradicionais da NBA na Liga, quanto também os tribunais Pro Am e Summer League nas ruas. Conduza um time aos títulos da NBA, ao mesmo tempo em que prova seu valor nas renomadas quadras de Venice Beach, Rucker Park, Drew League e muito mais.

Star Wars Battlefront II

Introduzindo todas as eras de Star Wars, uma campanha single player e batalhas multijogador de escala épica, o Star Wars Battlefront II apresenta o jogo de Star Wars mais robusto até o momento. O jogo é desenvolvido em parceria com três estúdios poderosos: DICE, Motive Studios e Criterion Games, cada um com uma bela bagagem na criação de jogos premiados.