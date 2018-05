Anatel irá bloquear celulares piratas no Ceará em 2019; descubra se o seu está na lista

09:51 · 10.05.2018 / atualizado às 10:06

A Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) começou o bloqueio de celulares irregulares quarta-feira (9) no Distrito Federal e Goiás.

Segundo a agência reguladora, aparelhos irregulares podem ser perigosos para a saúde do usuário por apresentarem grande quantidade de chumbo e cádmio, não possuírem garantias em relação a limites de radiações eletromagnéticas e utilizarem materiais de baixa qualidade, como baterias e carregadores mais sujeitos a quebras. Além disso, eles tendem a apresentar problemas de queda de chamadas e falhas na conexão de dados.

No Ceará, a Anatel irá encaminhar mensagens aos usuários de aparelhos irregulares a partir de 7 de janeiro de 2019 e o bloqueio acontecerá a partir de 24 de março do próximo ano. Vale destacar que a medida vale para aparelhos irregulares habilitados a partir de 7 de janeiro de 2019.

Celulares comprados no exterior vão continuar funcionando no Brasil, desde que sejam certificados por organismos estrangeiros de certificação equivalentes à agência reguladora. Não serão apontados como irregulares os equipamentos adquiridos por particulares no exterior que, apesar de ainda não certificados no Brasil, tenham por origem fabricantes legítimos.

Como saber se seu celular é pirata

Cada celular tem um número de identificação único e global, chamado de IMEI. No Portal da Anatel, o usuário poderá verificar a situação do IMEI.

A Anatel destaca que o consumidor deve verificar, antes de comprar um celular, se o número que aparece na caixa, o número do selo e o número que aparece ao discar *#06# são os mesmos. Caso os números apresentados sejam diferentes, há uma grande chance de o aparelho ser irregular.