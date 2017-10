Amazon vai vender eletroeletrônicos no Brasil

17:08 · 13.10.2017 / atualizado às 17:31 por Folhapress

A Amazon elaborou um plano agressivo de expansão de vendas ( Foto: reprodução )

Após cinco anos no Brasil, a Amazon vai começar a vender eletroeletrônicos em seu site no Brasil na próxima semana.

A informação, antecipada pelo jornal "Valor Econômico", foi confirmada pela Folha de S.Paulo.

Até então restrita à comercialização de livros no país, a Amazon elaborou um plano agressivo de expansão de vendas e deve ampliar a lista de categorias ofertadas até o Natal.

A empresa de comércio eletrônico atua em 12 países, mas o Brasil é o único onde só livros são vendidos e que ainda não tem uma operação mais ampla de varejo.

Em setembro, a coluna Mercado Aberto antecipou que a multinacional planejava entrar em outros setores no Brasil, observando movimentação da empresa para a contratação de especialistas em impostos e contadores - livros são produtos isentos.

À época, o gerente regional Alex Szapiro disse que a empresa tem uma política de não revelar os seus próximos passos, mas afirmou que "nós não vamos ficar só em livros."

"Não comentamos planos, infelizmente não podemos especular, mas dou uma dica: as vagas em aberto permitem inferir", completou.

Em outros países, o site da Amazon tem oferta de produtos próprios e também de terceiros, na forma de uma plataforma de "marketplace" para outras companhias.

No fim de abril, a Amazon do Brasil começou uma experiência semelhante aqui, mas com livrarias e sebos.