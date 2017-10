Amazon lança o Novo Kindle Oasis; confira o preço

06:00 · 13.10.2017 / atualizado às 07:56

Novo Kindle Oasis

A Amazon lançou nesta semana o Novo Kindle Oasis, equipado com uma tela Paperwhite maior de alta resolução e um design fino, leve e ergonômico, capaz de proporcionar uma leitura mais confortável durante muitas horas. O Novo Kindle Oasis é o primeiro Kindle à prova d’água (IPX8) e permite que você leia em mais lugares, da banheira à piscina. O tempo de vida da bateria do aparelho é medido em semanas e não em horas – e permite que a bateria seja completamente carregada, de zero a 100%, em menos de três horas, quando conectado a um cabo USB ligado a um computador. O Novo Kindle está disponível para pré-venda no site por R$ 1.149, em até 12x sem juros, com envio nas próximas semanas.

“Há dez anos, apresentamos o nosso primeiro Kindle com a missão de entregar qualquer eBook já escrito em 60 segundos ou menos”, declarou Dave Limp, vice-presidente Sênior para Dispositivos e Serviços da Amazon. “Com uma tela maior, de 7 polegadas, resolução de 300 ppi e design à prova d’água, o Novo Kindle Oasis é o nosso mais avançado Kindle. É fino, leve e seu design à prova d’água permite que leitores fiquem mais imersos no mundo do autor e em mais lugares para poder aproveitar a leitura”.

O aparelho comporta 30% mais palavras por página e requer menos mudanças de páginas. Além disso, a troca de página é mais rápida do que em qualquer outro Kindle. O texto é nítido com qualidade que se assemelha ao papel e a tela é iluminada de modo uniforme e sem reflexos, mesmo sob luz intensa do sol. O design ergonômico transfere o centro de gravidade para a palma da sua mão e o dispositivo se encaixa na mão como a lombada de um livro, independente da mão que o estiver segurando. Com seus botões físicos é fácil mudar de página e a rotação da tela será automática, quer você esteja segurando o dispositivo com a mão esquerda ou direita.

O novo dispositivo tem formato único, com uma tela ultrafina de 3,4 mm, recoberta por um vidro mais resistente e uma nova tampa traseira de alumínio.

Confira as características do novo Kindle:

Novos Tamanhos de Fonte e Ajustes da Intensidade do Negrito: Agora você pode escolher entre mais tamanhos de fontes do que antes – e cinco intensidades de negrito –, para qualquer fonte que você escolha para ler.

Novas Opções de Acessibilidade: Além da fonte OpenDyslexic, acrescentamos um recurso de inversão do branco e preto na tela se você tiver sensibilidade à luz. E a nova opção de tela aumentada permite que você amplie o tamanho de itens como o texto na tela inicial e biblioteca, assim como os ícones dos livros para tornar o Novo Kindle Oasis mais fácil de ler.

Ajustes de Iluminação: Sensores de luz ambiente incorporados ajustam automaticamente a tela ao seu ambiente, quer você esteja em uma sala pouco iluminada ou em um ambiente externo ensolarado – e pode ser ajustada de acordo com as suas preferências pessoais.

Alinhamento do Texto à Esquerda: Agora você pode ler com o texto alinhado à esquerda.

Preço e disponibilidade

O Novo Kindle Oasis custará R$ 1.149 e já está disponível globalmente em pré-venda. Os clientes também podem adquirir uma capa com design fino e encaixe perfeito para o Novo Kindle Oasis, que se transforma em suporte para leitura, dispensando o uso das mãos. A capa abre como um livro, ativando automaticamente o dispositivo ao abrir e desativando-o ao fechar. Escolha entre dois materiais em diversas cores: capas de tecido impermeabilizadas, por R$ 169 nas cores Preta ou Azul e capas Premium de couro, por R$ 199 nas cores Preta ou Vermelha. As capas dobram e transformam-se em um suporte que permite a leitura sem o uso das mãos.