Alphabet acentua esforços em drones e balões

20:43 · 11.07.2018

Alphabet, a empresa matriz da Google, busca dar autonomia a dois projetos, um de drones para a entrega de produtos e outro de balões para a conectividade à internet, para transformá-los em empresas independentes, anunciou o grupo nesta quarta-feira.

O projeto "Loon" planeja colocar balões na atmosfera para melhorar as conexões à internet em áreas remotas, enquanto o "Wing" se concentra no uso de drones para a entrega de mercadorias. Ambos fazem parte da "moonshot factory", ou projeto "X", criado em 2010 pelo Google.

Estes dois projetos se tornarão empresas independentes dentro da Alphabet e, posteriormente, se tiveram êxito ou necessitarem financiamento adicional, poderão se separar completamente do resto das atividades do gigante da internet.

"O objetivo do X é criar novas tecnologias revolucionárias e transformar as ideias em conceitos viáveis", apontou Astro Teller, gerente de projetos da Alphabet, em um blog.

"Agora que a tecnologia central para estes projetos existe, Loon e Wing estão prontos para oferecer ao mundo seus produtos", acrescentou. Wing estará sob a responsabilidade de James Ryan e Loon, de Alastair Westgarth.

A Alphabet adotou o mesmo enfoque no passado com a Waymo na área de veículos autônomos, a Chronicle em cibersegurança e a Verily em ciências da vida. A Dandelion, de energia geotérmica, se tornou uma empresa completamente independente.

Outro gigante da internet, Facebook, anunciou no fim de junho que estava pondo fim ao seu programa de desenvolvimento de drones capazes de proporcionar acesso à internet a partes do planeta que ainda não o possuem, mas que continuaria trabalhando neste setor com sócios industriais, como o fabricante de aviões Airbus.