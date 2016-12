Agendar refeições e aluguel de carros estão entre os planos do AirBnb para 2017

08:49 · 29.12.2016 / atualizado às 08:51

Na última segunda-feira (26), o CEO do AirBnb, Brian Chesky, participou de um bate-papo com seus seguidores no Twitter e revelou algumas novidades da plataforma para 2017. A conversa do executivo durou mais de três horas na rede social e ele também recebeu sugestões de como o serviço pode melhorar.

Veja:

1) Reserva de comida

A possibilidade de agendar refeições nas casas alugadas foi um dos recursos mais pedidos e deve ser disponibilizado em breve

2) Aluguel de carros e outros itens

A ideia é que o AirBnb se torne um hub e ofereça outros serviços, como aluguel de carros e a possibilidade de comprar passagens aéreas

3) Estoque de comida e agendar com um cozinheiro

Brian Chesky também falou da possibilidade de pagar o responsável pela casa para deixar a comida estocada na cozinha, além de comprar produtos de higiene pessoal. Ele ainda falou sobre a possibilidade dos hóspedes agendarem com um cozinheiro

4) Parceria com serviços de limpeza

O AirBnb pretende fazer parcerias com serviços de limpeza para garantir que eles tenham suas acomodações sempre limas.

5) Verificação

Os anfitriões também precisarão passar por verificações de identidade para que os hóspedes estejam seguros em suas casa. Esse é um dos principais focos da plataforma para o futuro.

6) Encontro

O AirBnb também quer promover encontros entre pessoas que estão na mesma cidade. No momento, o bate-papo funciona somente em Los Angeles, mas deve se expandir para outras cidades.

7) Salvar pesquisas

As próximas versões do app devem permitir que os usuários salvem suas pesquisas em um histórico particular.