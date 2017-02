Advogados processam a Netflix por conta do seu download de conteúdo offline

14:42 · 06.02.2017

A Netflix foi processada em um tribunal de Delaware, nos Estados Unidos, por Wendy Verlander e Chris Freeman, advogados responsáveis pela Blackbird Technologies. O motivo foi o recurso disponibilizado há dois meses para que os usuários de smartphones e tablets baixassem filmes em modo offline. Os profissionais alegam que a empresa copiou a ideia de uma patente registrada em 2000.

Apesar do nome, a Blackbird Technologies possui apenas patentes e sobrevive somente com processos judiciais. Além da Netflix, a empresa abriu uma ação contra Studio 3 Partners, Vimeo, Mubi e Startz, plataformas que também possibilitaram o download de conteúdos.

Registro

O empresário Sungil Lee patenteou o documento utilizado pela Blackbird Technologies em 2000. A ideia, na época, era disponibilizar uma plataforma online para que as pessoas escolhessem o que iam assistir. Com isso, o dispositivo gravaria o conteúdo em um CD e entregaria o material nas casas. Desenvolvimento muito parecido com o que é o Netflix atualmente.