Ação do Sana acontece de 8 a 15 de janeiro em shopping de Fortaleza

09:38 · 05.01.2017

Com o objetivo de reunir os amantes da cultura japonesa e geek, o Sana Fest Preview 2017 acontece de 8 a 12 de janeiro no Shopping Iguatemi. O pré-evento será palco para games, com freeplay de jogos de luta, campeonatos de Just Dance, além de área inédita com os quatro tronos em tamanho real dos Cavaleiros do Zodíaco.

A entrada é gratuita e o espaço segue o horário de funcionamento do shopping, de segunda a sábado de 10h às 22h, e aos domingos, de 14h às 20h.

A edição 2017 do Sana acontece nos dias 20, 21 e 22 de janeiro no Centro de Eventos do Ceará.