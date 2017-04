A Sociedade é revelada em novo trailer do game Injustice 2 “Alianças Despedaçadas – Parte 4”

10:08 · 06.04.2017

Hoje, a Warner Bros. Interactive Entertainment e a DC Entertainment revelaram o trailer de Injustice 2, Alianças Despedaçadas – Parte 4. O vídeo mergulha profundamente nas origens da aliança conhecida como “A Sociedade”. Liderada pelo gênio telepata Gorila Grodd, “A Sociedade” une notórios supervilões da DC, como Bane, Mulher-Leopardo, Mulher-Gato, Capitão Frio, Pistoleiro, Espantalho e outros, para preencher o vazio no poder deixado após a queda do regime do Superman.

Desenvolvido pela NetherRealm Studios, Injustice 2 possibilita a criação e personalização de versões definitivas de super-heróis e supervilões icônicos da DC Entertainment. O game estará disponível para PlayStation 4 e Xbox One a partir de 16 de maio de 2017 totalmente em português.