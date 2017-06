99 cria recurso para facilitar gorjeta a taxistas bem avaliados

15:00 · 10.06.2017

A 99 passou a oferecer uma ferramenta para facilitar o pagamento de gorjetas a taxistas bem avaliados. Em corridas com avaliação do motorista com 4 ou 5 estrelas, o aplicativo do passageiro abrirá uma tela com sugestão de gorjeta com valores opcionais de R$ 3; R$ 5 ou R$ 10. Por enquanto, o recurso está disponível para passageiros que usam celular com sistema Android e pagam corridas pelo aplicativo com cartão de crédito. "Nesta fase inicial, o recurso está disponível para cerca de 25% do total de passageiros hoje usuários do aplicativo da 99 em todo o país", afirma o gerente de produto para motoristas da 99, Léo Ramalho. "Em breve, poderemos estender a ferramenta para todos os sistemas de celulares e meios de pagamentos", informou.

Para evitar que o passageiro dê a gorjeta por acidente, a 99 criou um sistema imune a erros, onde o cliente precisa dar dois cliques para desabilitar o modo "sem gorjeta" e confirmar a decisão de pagar o valor extra.

Ramalho explica que a ferramenta visa dar nova oportunidade para os passageiros darem gratificação aos motoristas, nos tempos das corridas com aplicativos: "Antigamente, era mais comum a gorjeta, quando o passageiro andava com dinheiro no bolso. Agora, a gorjeta voltará a ficar fácil para todo mundo", completa Ramalho.

A 99 não terá participação nos valores arrecadados. Serão recolhidos 5% do valor de cada gorjeta para remunerar a operadora do meio de pagamento digital.

