8ª geração já responde por 64% do faturamento do mercado nacional de jogos de videogame, aponta GfK

12:04 · 31.01.2017 / atualizado às 12:32

A participação dos consoles de 8ª geração no mercado nacional de games chegou à casa dos 64% em 2016: um crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, quando representou 49% do faturamento do setor. A informação é da GfK, empresa global que monitora vendas reais de games e de diversas categorias de eletroeletrônicos em todo o Brasil.

De acordo com o levantamento da GfK, o mercado total de games fechou 2016 com retração de 16,6% em volume de unidades vendidas, na comparação com o ano anterior. Em faturamento, a retração foi menor, de 10,7% em relação a 2015. Conforme explica o coordenador de atendimento da GfK, Filipe Mori, a diferença entre os percentuais resulta da variação do preço médio do produto, que aumentou 7,1% durante 2016.

Alinhamento

Ainda segundo Filipe Mori, em alinhamento com as vendas de jogos, os consoles mais vendidos são os da nova geração, como o PS4 e o Xbox One. Os dois modelos respondem por 61,2% das unidades comercializadas no Brasil.

Ranking

A análise do mercado de jogos para vídeo game por gênero mostra que os jogos mais vendidos em 2016 foram os de “ação e aventura” (39%) das vendas, e os de “esportes” (23,4%). “Os dois gêneros mais vendidos registraram ligeiro crescimento na comparação com o ano anterior”, assinala Mori.