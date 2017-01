10:06 · 11.01.2017

De acordo com pesquisa realizada pela Kaspersky Lab, 73% dos brasileiros pensam em abandonar todas as redes sociais.

Os analistas da empresa realizaram um questionamento online com 4.800 pessoas, sendo 887 brasileiros.

Entre os entrevistados, 37% disseram que achavam que estavam perdendo tempo nas redes; 68% desistiram do plano de excluir seu perfil com medo de perder o contato com os amigos e 21% alegaram que não conseguiriam recuperar suas recordações digitais, caso deletassem a conta.