4 dicas de segurança para proteger sua vida online

19:05 · 11.07.2018

Em um mundo hiper conectado, proteger seus dados, seja no computador, no tablet ou no smartphone, é fundamental. Confira algumas dicas simples que aumentam a segurança de suas informações digitais, segundo a Vivo:

1 - Sempre bloqueie seu dispositivo móvel com uma senha

Tenha sempre uma senha para acessar seu celular, tablet ou computador. Essa medida simples ajuda a proteger informações como dados bancários, fotos, conversas privadas e contatos, entre tantas outras importantes para você.

2 - Ao fazer o download de um app, confira a reputação dele

Lojas de aplicativos são as fontes mais confiáveis para fazer o download de apps. E, além disso, nos reviews dos apps é possível conhecer a opinião de outros usuários, que avaliam a reputação do desenvolvedor e a qualidade do aplicativo, incluindo possíveis problemas.

3 - Ao instalar qualquer aplicativo, leia as permissões que ele solicita

Achou algo estranho na lista de solicitações? Não instale ou procure um especialista para esclarecer sua dúvida. Os apps devem solicitar liberações de acesso somente a itens realmente necessários para o uso de todas as funcionalidades do serviço.

4 - Invista em um bom software de segurança e gerenciamento

Mesmo com todos esses cuidados, é muito importante usar um serviço para proteger suas informações digitais de vírus, malwares e criminosos virtuais.