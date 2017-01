29 mil clientes da XP Investimentos tiveram seus dados roubados por um grupo de hackers

15:53 · 25.01.2017

Um grupo de criminosos realizou um ataque hacker na corretora XP Investimentos, localizada em várias cidades do Brasil. Dentre os anos de 2013 a 2014, o hackers roubaram informações importantes de 15% do público total da empresa, ou seja, 29 mil pessoas. Porém, foi apenas no ano passado, 2016, que os bandidos digitais começaram a pressionar os donos da corporação, pedindo um total de R$ 22,5 milhões em bitcoins, moeda mais utilizada na internet.

Os dados dos clientes eram usados por meio dos criminosos para abrir contas bancárias e desviar o dinheiro que as vítimas tinham na corretora. Apenas nesta fraude, R$ 500 mil foram desviados pelos hackers, e a XP Investimentos teve que ressarcir os afetados.

De acordo com a XP Investimentos, a invasão dos hackers só possibilitou que eles pegassem informações sobre os dados cadastrais, ou seja, documentos, endereços e nome. Senhas e/ou registros financeiros não foram roubadas.

A XP investimentos "tranquilizou" seus clientes informando que a empresa está investindo mais em segurança digital e também disse que as autoridades já foram informadas e estão investigando o caso.