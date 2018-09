24% dos brasileiros preferem as mídias online para se informar sobre as eleições

15:00 · 22.09.2018

Uma nova pesquisa realizada pela Avast abordou a opinião de brasileiros com relação à veracidade e possíveis impactos das informações, que circulam nas redes sociais, nos resultados eleitorais em outubro próximo.

A empresa conclui, com os resultados, que o cenário mostra que os brasileiros estão em alerta para uma possível ameaça cibernética.

Ao serem questionados sobre quais fontes utilizam para obter informações a respeito dos políticos e das eleições, as mídias online são a preferência de 24% dos brasileiros. Em seguida está a televisão, com 22,38%. Já as redes sociais são acessadas por 19,51% dos entrevistados, superando os jornais, que são considerados como fonte para 16,92%, e o rádio, preferido por 10,77%.

A respeito da percepção dos brasileiros sobre a veracidade das notícias que circulam nas redes sociais, a pesquisa apontou que 75% deles não têm sempre certeza de que as informações sejam verdadeiras. Apenas 3,55% dos que participaram do levantamento acreditam que as notícias possam ser reais, enquanto 21,40% não acreditam no que dizem as publicações nas redes sociais.

No mesmo contexto, 47,78% dos brasileiros afirmaram não fazer uso de plataformas como o Twitter, Facebook e WhatsApp como fontes confiáveis de notícias durante o processo eleitoral.