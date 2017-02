Nasa lança visor espacial na Flórida

00:00 · 06.02.2017

Com o óculos, o visitante terá a chance de, virtualmente, caminhar pela Estação Espacial Internacional

A Nasa está lançando um novo visor espacial que possibilita experimentar o espaço como só os astronautas da organização o fazem. O artefato, que custa US$ 59,99, está disponível para compra no Complexo de Visitantes do Centro Espacial Kennedy (Flórida - EUA) e em seu site.

Com o óculos e fone de ouvido, o usuário pode caminhar pela Estação Espacial Internacional e até fazer tour de carro lunar pela superfície do satélite. Além disso, é possível visitar áreas de acesso restrito de naves, como as cápsulas do Gemini 9 e Apollo 14, bem como aprender histórias do nosso Sistema Solar.

De posse do objeto, os aplicativos KSC 360 Expedition, Space Dreams e Edge of Home estão disponíveis gratuitamente na Apple Store ou no Google Play para usufruto do consumidor.

Tributo

Ainda no Centro Espacial Kennedy, a Nasa inaugurou, na semana passada, um tributo à tripulação da Apollo 1. Os astronautas morreram em um teste pré-voo durante um incêndio que tomou conta do módulo de comando. Estavam no compartimento Roger Chaffee, Virgil "Gus" Grissom e Ed White. Eles seriam os primeiros astronautas na Lua.

A exibição, chamada de "Ad Astra Per Aspera. A Rough Road Leads to the Stars" traz artefatos nunca mostrados antes, incluindo três escotilhas do módulo de comando da Apollo 1, onde os passageiros ficavam sentados.