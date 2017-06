MUV UP e Galaxy A5 agradam

00:00 · 12.06.2017 por Daniel Praciano - Editor

Um review um pouco diferente. Resolvemos apresentar dois modelos não tão novos no mercado. Estamos falando dos smartphones Samsung Galaxy A5 e Quantum MUV UP. Ambos são modelos intermediários, mas o primeiro estaria na categoria intermediário premium enquanto o segundo encaixa na intermediário básico. Valores e qualidade de desempenho de ambos são bem diferentes e acredito que há espaço para os dois no mercado. Vamos à análise.

Samsung Galaxy A5

Modelo de 5,2 polegadas tem boa ergonomia para você segurar e funciona bem com uma mão, graças às curvas. O aparelho agora traz USB-C como conector, ganhou certificação IP68 protegido contra água e poeira. Tem traseira de vidro e bordas metálicas que dão elegância ao aparelho. Traz tela Super Amoled de 5,2 polegadas com resolução 1920x1080 pixels, bem superior ao Quantum MUV Up.

Os espaços dos SimCards são esquisitos. O principal fica na lateral e o secundário no topo do aparelho, bem como o espaço para o cartão MicroSD que vai ajudar a expandir a memória interna de 32GB.

Lançar um aparelho em 2017 sem previsão para o Android 7 é uma bola fora da Samsung. O celular vem com a versão 6.1 do Android. Isso pode ter ajudado a não trazer um resultado de desempenho nas tarefas, especialmente jogos, tão bom quanto poderia. Pode ser uma estratégia para não deixar a linha A mais atraente do que os tops da própria Samsung? Acredito mais que foi um erro estratégico mesmo da parte dos sul-coreanos.

Faz tempo que não uso celulares da Samsung e, para minha surpresa, o aparelho veio com poucos aplicativos pré-instalados. Além dos do Google, vimos alguns da Microsoft. Todos úteis, felizmente. Traz também o Samsung Notes (para anotações) e Opera Max (comprime tráfego da web para economizar seu plano de dados).

As câmeras frontal e traseira têm 16MP, o que parecia que seria suficiente para dar uma surra no Quantum, mas não foi bem assim. Em situações de luz suficiente ele é melhor, mas não absurdamente melhor. A câmera frontal é até melhor do que o resultado da traseira. Assim como o Up, o A5 tem resultados não muito bons com pouca luz ou à noite.

O processador não mostrou engasgos, mesmo em jogos mais elaborados. Em tarefas corriqueiras, como mídias sociais, WhatsApp e acesso à internet, foi muito bem. Os 3GB de RAM e processador ajudaram no resultado da bateria também que foi muito além das 8 horas de trabalho, amanhecendo o dia seguinte ainda com cerca de 15% de carga. Lógico, este desempenho vai depender do seu uso, mas acredito que, na média, você vai iniciar o dia e terminá-lo ainda com bateria na faixa de 30%-40%. E ele traz um carregador ultrarrápido que vai te dar carga 100% em cerca de 2 horas. Só a Apple não enxerga a necessidade disso mesmo nos celulares dela?

Com relação ao sensor, não gosto dele na frente, apesar de ser usuário Apple. Acho que a melhor ideia seria posicioná-lo atrás, mas ele funciona bem e, no fim das contas, é isso que interessa.

Vamos aos detalhes do equipamento da Samsung. Ele tem câmera frontal de alta qualidade? Tem. O resultado das fotos agrada. O design é elegante? Sim. É bem bonito e ainda é resistente à água, o que é uma boa vantagem, ainda mais nesta faixa de preço. O desempenho é consistente e quase não há travamentos, especialmente se você não quer o aparelho para jogar por muito tempo. A tela tem alta definição e traz boas cores, o que irá agradar, e muito, para games e vídeos.

E façamos um resumo dos pontos negativos também. Câmera traseira poderia ter melhor qualidade. Ficou devendo, mesmo analisando que não é um aparelho topo de linha. Estamos em 2017 e cadê o novo Android? Lamentável. E o preço segue alto mesmo alguns meses depois do lançamento.

Quantum MUV UP

O aparelho Quantum MUV UP traz uma traseira de textura esquisita e não muito atraente, batizada pela empresa com o preto asfalto. Parece uma lixa. Mãos úmidas ou molhadas deixarão marcas na traseira. Menos mal que isso ajuda a evitar quedas, pois a traseira não deixa o aparelho se tornar escorregadio. Ainda sobre o visual, o MUV UP traz uma tela que não é full HD. Tem resolução de 1280x720 pixels e 5,5 polegadas. Decepção para uma tela tão grande com qualidade inferior.

Similar à ideia da Asus para aparelhos anteriores ao segundo semestre de 2016, a Quantum usa seus dois espaços de SIM para o tamanho micro SIM, apesar do modelo nano SIM ser quase o padrão há algum tempo. Dentro, (sim, a tampa é removível) você também vai ter um espaço para cartão microSD que será expansível para 128 GB. O armazenamento interno do aparelho é de 32GB.

Com relação ao desempenho, o aparelho foi até melhor do que eu esperava, talvez por ser Android praticamente puro. E a Quantum está de parabéns por ter conseguido inserir o Android 7 no celular. Concorrência, fique esperta!

O resultado das fotos pode agradar se, principalmente, seu objetivo não é profissional. É verdade que há alguns momentos de ruídos e perda de definição, mesmo com ótima luminosidade, mas, repito, não será nada reprovável. Principalmente se você optar pelo modo HD, aí os resultados terão uma agradável melhora e muitas fotos diurnas poderão até ser usadas em trabalhos mais profissionais. Ainda falando das fotos, é preciso segurar com firmeza, mesmo fora do modo HD, para conseguir focar rapidamente. No caso de fotos com pouca luz ou noturnas, os resultados não serão interessantes. O qu e é uma pena.

O rendimento do processador MediaTek MT6753 de 1,3 GHz (núcleos Cortex-A53), GPU Mali-T720MP3, 3 GB de RAM agrada se você pensar em tarefas básicas como redes sociais, WhatsApp e navegar pela internet. Para jogos, se forem casuais, ok. Se forem games que exijam mais, você terá um desempenho bom ou ruim. Mas dá para passar. Especialmente se pensar no preço do aparelho. Com relação a bateria, o aparelho tem 3.000 mAh e faz a média. Dura um dia de trabalho, ou seja, 8h. O recarregador rápido pode te ajudar a tirar o smartphone de 10% a 100% em pouco mais de 2h. É uma ótima solução que a Apple até hoje não aprendeu. Por fim, o sensor de desbloqueio fica atrás, onde acho melhor e funciona perfeitamente bem e você pode cadastrar mais de um dedo. Isso é bem interessante.

Vamos a um resumão do aparelho? Reforçamos que um dos pontos legais do smartphone é o preço, justo para a categoria. Trazer a versão atual do Android é uma bola dentro que mata de inveja a concorrência. A câmera traseira demora a registrar, mas traz resultados de boa qualidade e chega a ganhar do aparelho da Samsung, apesar de as fotos noturnas não serem tão boas.

Os pontos negativos deste aparelho são reforçados na questão da tampa traseira bem esquisita e no processador que não rende tão bem quanto os da concorrência que aposta nos produtos da Qualcomm.

Preço e conclusão

No menor preço encontrado para o modelo da Samsung vemos o valor de R$ 1.349, enquanto o Quantum custa R$ 999. O Moto G5 Plus chega a custar, no lugar mais barato, R$ 1.104,15.

Entre os três, apostaria sem medo no aparelho da Moto, que tem configuração similar à dupla e durabilidade maior já comprovada, além de suporte local.