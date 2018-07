LG lança G7 e V35 ThinQ no Brasil

00:00 · 09.07.2018 por Áquila Leite* - Repórter

LG V35 foi apresentado, mas só chega ao mercado em agosto deste ano. Produto também não teve o preço divulgado no evento. Acima o G7 ( Foto: Áquila Leite )

Após não agradar muito em seus últimos lançamentos de smartphones, perdendo espaço no mercado nacional para Samsung, Motorola e Asus, a LG promete voltar de vez à disputa pela preferência do consumidor de celulares top de linha. Na última quinta-feira (5), em evento realizado em São Paulo, a empresa coreana lançou oficialmente no Brasil o G7 ThinQ e anunciou também a chegada do V35 ThinQ no País, ambos equipamentos robustos que trazem diversas melhorias ante seus antecessores, incluindo inteligência artificial na câmera e performance aprimorada, o que os coloca no mais elevado patamar dentre os produtos disponíveis no mercado.

O LG G7 ThinQ, que começou a ser vendido no Brasil na última sexta-feira (6) pelo preço sugerido de R$ 3.999, faz parte da linha premium tradicional de smartphones da marca, mas foi desenvolvido para bater de frente com os mais poderosos produtos do mercado, como iPhone X e Galaxy S9. Além da inteligência artificial na nova câmera frontal de 8MP e nas câmeras duplas de 16MP, que otimiza as fotos automaticamente e faz pré-ajustes, o aparelho tem um processador Snapdragon 845, a mais poderosa da Qualcomm, e possui 4 GB de memória RAM, além de 64 GB de memória interna.

Outro destaque do G7 é o alto-falante Boombox, que proporciona graves muito mais elevados do que smartphones convencionais, otimizando ainda mais o áudio. O aparelho, que será montado no Brasil e chega nas cores preta e platina, promete ser o carro-chefe neste segmento da empresa, que reforça o desejo de captar uma fatia maior de consumidores brasileiros. “Queremos retomar a briga pelo mercado de smartphones”, destacou o presidente da LG do Brasil e da América Latina, Cesar Byun, durante o lançamento dos produtos premium.

Quem também explicou as ambições da marca com o lançamento de seus novos celulares foi Marcelo Santos, gerente de produto da LG Eletronics do Brasil. Apesar de reconhecer que o mercado é competitivo e dinâmico, ele enfatizou que a empresa não quer ser só “mais uma opção” para o consumidor. “Queremos nos posicionar como uma marca premium no nosso segmento. Não queremos ser só uma opção, mas nos posicionar nesta faixa de preço” explicou.

Estreia da linha ‘V’

Grande surpresa do evento, o anúncio de que o LG V35 chegará ao Brasil também é visto pela empresa como estratégico, tendo em vista que o aparelho se enquadra em uma categoria acima do G7, chamada pela própria marca de ‘super premium’. O smartphone, o primeiro da linha ‘V’ a ser lançado no País, ainda não tem data exata para chegar às lojas, mas está confirmado para o próximo mês de agosto e promete entregar uma performance ainda mais rápida. Segundo Marcelo Santos, o preço do V35 ainda está sendo definido pela LG, que precisou adiar a chegada da linha ‘V’ ao País por conta da variação cambial. “Fizemos uma profunda análise do mercado e nos preparamos para lançar o V30, mas, após a divulgação da primeira pesquisa dos presidenciáveis, o dólar deu um pulo e a gente segurou o produto. Quando retomamos a ideia, já foi para pensar no V35”, disse o gerente de produto da marca, que ainda não decidiu se irá importar ou destinar uma linha de produção para montar o aparelho aqui no Brasil.

Criado para usuários mais exigentes, o V35 promete uma performance de ponta com seus 6 GB de RAM e 128 GB de memória interna, além da mesma plataforma móvel do G7, a Snapdragon 845. O aparelho conta também com uma tela de seis polegadas OLED FullVision, a mesma tecnologia empregada nas TVs da empresa, assim como inteligência artificial nas câmeras, recursos para melhorar fotos em ambientes de pouca luz e resistência maior a água e poeira.

Testamos

Durante o evento da LG em São Paulo, o Diário do Nordeste</CF> testou rapidamente algumas funções dos dois novos smartphones da LG. Um dos destaques observados foi a câmera e sua inteligência artificial, que tenta reconhecer o objeto da foto e efetua ajustes para destacar elementos como o contraste e a saturação, sugerindo filtros para cada situação. Vale destacar, porém, que o teste foi feito em objetos específicos disponibilizados pela empresa, não sendo possível observar o desempenho em ambientes mais amplos, como nas ruas.

Tela

Outro ponto que chamou a atenção foi a tela super brilhante do G7, que pode se configurar automaticamente para maior nitidez em ambientes com muita luz. O alto-falante Boombox também foi testado e provou sua potência em uma sala fechada, provocando até algumas vibrações em superfícies sólidas. Porém, como todos os aparelhos estavam em constante carregamento, não foi possível observar o desempenho da bateria durante o uso dos smartphones, mas a LG promete de 8 horas a 10 horas de carga nos casos de uso constante do aparelho.

No quesito design, tanto o V35 como G7 possuem visual moderno e seguem a linha do que vem sendo lançado em 2018, com vidro na frente e atrás. Este último, inclusive, conta com o polêmico notch no topo da tela, um recorte que foi popularizado pelo iPhone X, mas não caiu nas graças dos consumidores. Para quem não gosta, a LG incluiu uma função que permite disfarçá-lo via software - a conferir em testes mais complexos.

*O repórter viajou a convite da LG