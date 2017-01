iPhone 7s com carregador sem fio

01:00 · 02.01.2017

O iPhone 7 foi anunciado em setembro de 2016 e chegou ao Brasil em novembro. No entanto, já se especula sobre as próximas especificações do celular. ( FOTO: AFP )

Ao que tudo indica, de acordo com informações do blog japonês Mac Okatara, famoso por antecipar novidades de produtos da Apple, a marca norte-americana está planejando novidades para seu smartphone.

O iPhone 7s, que deve ser apresentado ao grande público em agosto deste ano, virá com um carregador wireless, o que é uma ótima notícia para os fãs da empresa, além de tela de 5,5 polegadas e duas câmeras na parte de trás do aparelho, como no modelo Plus apresentado em setembro de 2016.

O tamanho da tela seria uma opção intermediária, já que o iPhone 7 conta com display de 4,7 polegadas e o iPhone Plus com tela de 5,5 polegadas. Ainda segundo o site japonês, o iPhone 7s e o iPhone 7s Plus terão o mesmo design de alumínio e as mudanças serão apenas internas, como a adição de um chip A11 mais rápido. Outra novidade é que o próximo modelo terá uma opção na cor vermelha.

A informações foram divulgadas por uma fabricante de peças de Taiwan que presta serviços para a Apple.

Também se especula que a próxima versão do iPhone ganhe um display de OLED curvo, assim como os modelos Galaxy S e Note, da Samsung. O mais curioso é que a empresa responsável por fornecer esses painéis deve ser a Samsung Display.