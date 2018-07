Eliminação do Brasil é o assunto mais tweetado da Copa 2018

11:56 · 07.07.2018 / atualizado às 12:00

A partida que resultou na eliminação da seleção brasileira da Copa do Mundo 2018 foi o jogo mais tweetado no mundo desde o início do torneio. Os jogadores brasileiros foram os mais mencionados na plataforma e Neymar foi o atleta mais citado, seguido por Firmino, Fernandinho, o técnico Tite e o atacante belga Lukaku.

Os termos mais mencionados foram "2022", ano em que será realizada a próxima Copa e as palavras "choro" ou "chorar", refletindo a manifestação de tristeza dos torcedores com o resultado.

Após o apito final da partida, às 16h54, a rede social registrou o maior pico de comentários sobre o jogo globalmente. O segundo maior momento aconteceu às 15h33, com o gol de Kevin De Bruyne, que colocou o placar em 2 a 0 para a Bélgica. E o terceiro foi às 15h48, com o fim do primeiro tempo.

Todos os dados são globais e foram levantados pelo Twitter