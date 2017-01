Dez aplicativos para facilitar seu dia a dia

00:00 · 09.01.2017 por Jacqueline Nóbrega - Repórter

Não é só de rede social que o brasileiro vive. Aplicativos de serviços, que permitem que o usuário faça compras no supermercado em apenas poucos cliques, por exemplo, têm conquistado os brasileiros. No Ceará, já é possível resolver alguns problemas utilizando somente um smartphone. De olho no mercado, instituições públicas também apostam em ferramentas de serviço. Conheça aplicativos que podem tornar sua rotina mais fácil.

Cagece App

O recurso promove a comunicação entre a Cagece e seus clientes. Por meio do app, por exemplo, é possível verificar seu histórico de consumo, conferir as faturas em aberto e a loja de atendimento mais próxima. Disponível para download gratuito para Android e iOS.

Central 156

O aplicativo móvel funciona como canal de comunicação entre a Prefeitura de Fortaleza e os moradores da cidade. É possível registrar solicitações, denúncias, sugestões, elogios e reclamações. Disponível para download gratuito para Android e iOS.

Clue

Através do app, é possível saber quando seu próximo ciclo menstrual virá, obter lembretes para TPM e período fértil, além de descobrir padrões únicos do seu ciclo e monitorar sexo, dor, humor, fluido cervical, pílulas anticoncepcionais e temperatura corporal basal. Disponível gratuitamente para Android e iOS.

Enjoei

Com o aplicativo, o usuário pode comprar e vender roupas usadas em bom estado e até visitar lojinhas de influenciadoras digitais, como Camila Coutinho e Karol Pinheiro. O app é muito intuitivo e preza pelas fotos de boa qualidade, o que é um charme a mais. Também é possível colocar suas roupas para vender de forma fácil. A lojinha é dividida por categorias e traz roupas de marcas como Zara, Adidas, Farm, Arezzo, e Forever 21. Disponível para Android e iOS gratuitamente.

Enel Ceará

Para facilitar a comunicação com os clientes, a Enel (antiga Coelce) também tem um aplicativo disponível para Android e iOS. Por meio da ferramenta é possível solicitar um atendimento de emergência em caso de falta de luz; acessar sua conta ou enviar sua fatura por e-mal; acompanhar seu histórico de consumo do mês e comparar com outros meses e cadastrar outro endereço de cobrança. Download gratuito.

GuiaBolso

Com o GuiaBolso, você consegue organizar suas finanças e ter um controle financeiro das despesas e conta bancária de maneira fácil automática. Também é possível ver seu extrato direto pelo app, além de determinar metas e planejar seus gastos. Disponível gratuitamente para Android e iOS.

Meu Ônibus Fortaleza

O usuário do aplicativo pode saber, em tempo real, a previsão de chegada de seu ônibus no ponto de parada. O aplicativo está disponível para iOS e Android. Gratuito.

Mercadapp

O aplicativo é ideal para quem não gosta de perder tempo em filas longas e demoradas. Por meio da ferramenta Mercadapp, é possível escolher um supermercado ou mercadinho, fazer suas compras e esperar a entrega no conforto de sua casa no horário agendado. Basta informar seu CEP no app. Por enquanto, em Fortaleza, o aplicativo está disponível nos bairros Montese, Parangaba, Damas, Maraponga, Benfica, Bairro de Fátima, Passaré, Siqueira, Canindezinho, Bom Jardim, Conjunto Ceará, Jóquei Clube, Henrique Jorge, João XXIII, Genibaú, José Walter, Vila Peri, Bonsucesso, Jardim Cearense, Parque Dois Irmãos, Itaperi, Conjunto Esperança e Mondubim. A previsão é que em breve esteja disponível para toda a cidade. A ferramenta ainda funciona em Maranguape e Maracanaú. A partir de janeiro o Mercadapp também oferecerá produtos nos ramos de farmácia, lojinha de variedades, floriculturas e lojas de suplementos. Download gratuito para os sistemas Android e iOS.

Trinks.Com

O app permite que o usuário agende horário em salões de beleza ou clínicas de estética. Basta acessar o aplicativo, digitar o bairro e escolher o local mais próximo. É uma boa dica para ser utilizada durante uma viagem, já que o recurso funciona em diversos estados do Brasil, como Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. No Ceará, além de Fortaleza, o app está disponível para uso em Caucaia, Juazeiro do Norte, Maranguape, Morada Nova e Pacajus. Pode ser feito o download gratuitamente para Android e iOS.

Procon Fortaleza

O aplicativo permite que o usuário faça e acompanhe denúncias e disponibiliza a cartilha do consumidor. Disponível gratuitamente para Android.