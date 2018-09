Cursos online ajudam na requalificação

00:00 · 17.09.2018

Em tempos de crise econômica e desemprego, a preocupação em ingressar no mercado de trabalho ou manter-se nele passou a ser lugar comum para os brasileiros. Não apenas a competitividade nas indústrias, mas a escassez de vagas de emprego tornaram a requalificação uma necessidade para os profissionais.

Na jornada em busca de aprimorar ou renovar habilidades e fazer com que o currículo seja valioso para as empresas, a internet representa uma ferramenta importante em especial para quem deseja requalificar-se de forma acessível. Uma das bases para a inserção no mercado de trabalho está no aprendizado de idiomas, processo que foi amplamente facilitado através das plataformas online.

A Open English se encaixa bem nesse exemplo. Desde sua criação em 2007, a empresa oferece um curso de inglês "100% online e com acesso ilimitado à plataforma", nas palavras do CEO e fundador, Andres Moreno. Além de aulas ao vivo, lições e exercícios práticos, a metodologia do curso conta com ferramentas interativas como: guia de pronúncia, guia de gramática, tradutor e feedback do professor para exercícios e aulas ao vivo.

"A plataforma foi pensada para ensinar inglês para adultos, portanto nosso público-alvo é amplo. Podemos dizer que temos alunos entre 18 e 50 anos, mas a faixa etária predominante é entre 25 e 40 anos. Nossos alunos são pessoas que precisam aprender inglês rápido porque têm uma rotina cheia e precisam multiplicar suas possibilidades profissionais", explica Moreno.

Habilidades

Do mesmo fundador da Open English, o site Next U é focado em habilidades de alta demanda pelo mercado de trabalho, em oito áreas: Marketing Digital, Desenvolvimento Web, Desenvolvimento Mobile, Design, Empreendedorismo, TI, Negócios Digitais e Cloud Computing, oferecidos a partir de 2013. Em 2018, a Next U chegou ao Brasil com seus três carros-chefes: Marketing Digital; Desenvolvimento Web e Desenvolvimento Mobile, cada um deles com dois cursos.

Assim como o curso de inglês, A Next U oferece cursos por meio de uma plataforma de e-learning, que permite acesso irrestrito ao conteúdo adquirido, pelo período de um ano, permitindo ao usuário aprender em seu próprio ritmo, com apoio de tutores via chat que respondem as dúvidas em até cinco minutos. O conteúdo é desenvolvido por especialistas no assunto e não é necessário ter conhecimento prévio para iniciar as aulas, além de ser possível criar portfólio com os exercícios trabalhados. Segundo Moreno, Todos os cursos fornecem certificado.

Regionalmente

O Núcleo de Educação à Distância (NEaD) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial no Ceará (Senac/CE) também proporciona, regionalmente, opções de formação online. Assistência Administrativa, Administração de Conflitos, Excel básico e avançado, e Gastronomia são os cursos mais procurados na área. "Desde o dia 27 de agosto desse ano, nós passamos a ofertar aulas de Guia de Turismo, que está com uma boa demanda", afirma Rhyvera Fontenele, coordenadora de Educação à Distância (EaD) do Senac/CE.

O registro de certificados de conclusão de cursos online em perfis da rede social LinkedIn também tem um impacto positivo para a contratação do profissional. "Atualmente vemos uma onda crescente de companhias que não pedem mais formação, e sim habilidades ou experiência. Neste contexto, a educação à distância tem se aprimorado cada vez mais, oferecendo cursos não só para habilidades técnicas, como também comportamentais. Isso inclui temas como gestão de equipes, trabalho em grupo, como falar em público e outros", ressalta Milton Beck, diretor geral do LinkedIn para a América Latina. Os perfis com maior chances de contratação pelo LinkedIn, de acordo com Milton Beck, são aqueles que oferecem a maior quantidade de informações relevantes na indústria em que o candidato atua ou deseja atuar. "É o que chamamos de 'perfil campeão'. Ele envolve uma série de boas práticas na rede social, como colocar as experiências profissionais, habilidades que possui, formação, cursos, idiomas e um breve resumo sobre quem você é", explica.

Em agosto deste ano, a empresa trouxe ao Brasil o LinkedIn Learning, uma plataforma de cursos online da rede social que já possui mais de 80 cursos em português. O recurso é gratuito para assinantes da versão Premium e permite que ao final do curso, o usuário coloque o certificado de conclusão no seu perfil.

Saiba mais

Open English

O ensino é baseado em três pilares: aulas ao vivo disponíveis 24h por dia, lições de gramática e vocabulário, e exercícios práticos para aperfeiçoar a pronúncia.

Next U

Plataforma online em que o usuário pode aprender as habilidades que estão em alta no mercado. São cursos nas áreas de tecnologia, marketing digital e desenvolvimento web.

Senac

A Educação à Distância (EAD) do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac) tem mais de 200 opções em cursos livres, técnicos, graduações e pós-graduações.

Linkedin learning

Os cursos possuem, em média, 40 minutos de duração e trazem assuntos de diferentes áreas de atuação como marketing, TI, comunicações e engenharia.