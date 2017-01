Contas digitais: inimigas ou aliadas?

00:00 · 30.01.2017

No Brasil, a população está deixando os preconceitos remanescentes de outras épocas de lado e começa a virar adepta das contas digitais. Entre as assinaturas mais populares do país estão as da Netflix, Spotify, PlayStation Network e Xbox Live Gold. As duas primeiras são as mais buscadas quando o assunto é serviço de distribuição vídeos e músicas, respectivamente. Enquanto que as duas últimas oferecem jogos de videogame, além de dar oportunidades para desenvolvedores independentes. PlayStation Network e Xbox Live Gold sozinhas movimentaram em 2016 US$ 3 milhões, segundo dados da SuperData.

Netflix

O serviço de vídeos por demanda da Netflix permite que os usuários assistam a filmes e séries a qualquer momento. Ele chegou ao Brasil em 2011 com o valor de R$ 15 ao mês para o plano básico, a opção mais simples ofertada pelo serviço. Quase seis anos após seu início, a Netflix, que até então era desconhecida, virou figura cativa nas casas brasileiras.

Devido à popularização no mercado brasileiro, a Netflix aumentou os valores dos seus planos. Atualmente é possível adquirir até três pacotes, que são o Básico (R$ 19,90), Padrão (R$ 22,90) e o Premium (R$ 29,90). A universitária Débora Boeckel é usuária dos serviços streaming da plataforma há quase três anos. O primeiro contato que ela teve com os vídeos foi no segundo semestre de 2014. De acordo com a estudante, a atividade é muito boa, pois oferece ótimas opções de entretenimento por preços bem atraentes e acessíveis. "Eu uso Netflix porque é uma ótima opção pra mim, que gosto muito filmes, séries e documentários e gosto mais ainda de fazer longas maratonas madrugada adentro", complementa a acadêmica.

Débora também faz uso de outras plataformas como streamings de música e também das TVs por assinatura. "Moro com minha mãe e ela fica responsável por pagar as assinaturas mensais (como Netflix e Spotify) na íntegra. O dinheiro investido no Netflix sozinho não faz falta, mas quando junta com outras assinaturas mensais como TV a cabo e serviço de streaming de música, acaba pesando mais no orçamento familiar", afirma Débora que complementa dizendo que sugerindo que quando o orçamento fica apertado o mais importante é dar um pausa na plataforma, cancelando-a.

Xbox Live Gold

Desde 2006 a Microsoft desenvolveu outra opção de console para os amantes de videogames colocando no mercado o Xbox 360 (antes os usuários só tinham a opção do PlayStation da Sony). Com a implementação do console americano, os gamers foram apresentados a novidades como o "Xbox Live Gold", a plataforma nada mais é que um canal onde os jogadores podem assinar mensalmente (R$ 29), trimestralmente (R$ 69) e anualmente (R$ 179). O serviço permite que os donos dos Xbox 360 e One obtenham descontos exclusivos, jogos grátis, além de poder jogar online com outras pessoas através do programa.

Luan Santiago, formado em comércio exterior, foi utilizador dos serviços do Xbox Live Gold por mais de um ano, mas preferiu cancelar por conta própria, pois os valores estavam pesando em seu orçamento. Mesmo tendo cancelado o serviço, Luan o recomenda para jogadores que acabaram de adquirir os consoles da Microsoft. "Se um usuário pode arcar com os valores apresentados pela assinatura, eu sempre vou recomendar. Agora eu sugiro que ele fique atento às mídias físicas e não foque apenas nas digitais. Isso porque, às vezes, o CD com o jogo está pela metade do preço do que os ofertados no Xbox Live Gold", afirma Luan Santiago.

Spotify

O serviço de streaming de música apresenta um acervo com mais de 30 milhões de canções online. Fundado na Suécia em 2006, o aplicativo foi apresentado aos brasileiros no segundo semestre de 2014. Compatível em múltiplas plataformas como computador, tablet e nos sistemas operacionais Android e iOS, o app saltou de 75 milhões para 100 milhões em 2016. Ele tem o pacote Premium (R$ 16,90) e o Família (R$ 22,90), além de uma versão gratuita com anúncios.

O publicitário José Amazonílio necessita da música para compor o seu dia a dia, seja em casa, no transporte, no trabalho ou em alguma outra atividade. Era quase impossível fazer uso da internet móvel para ouvir músicas na rua. Ele encontrou uma alternativa há dois anos, quando decidiu assinar um plano do Spotify. "Eu assinei no começo de 2015. Primeiro foram três meses por R$1,99. Depois fui pra assinatura normal/individual de R$14,90. Hoje em dia eu uso o Spotify Family, que é R$22,90".

Para o publicitário, o valor cobrado pelo serviço de streaming passa despercebido ao fim do mês, porque segundo ele, o pacote família o qual é assinante é dividido com mais três pessoas. Desta forma, no final do mês, a taxa fica de R$ 5,72 para cada. "Também não tenho outras assinaturas online como as da Netflix. Isso faz com que eu não acumule faturas ao final do mês", fala Amazonílio.

PSN

Assim como a Xbox Live Gold, a PlayStation Network (PSN) facilita a vida dos usuários dos consoles da Sony. O serviço é muito parecido com o da Microsoft e faz com que os assinantes adquiram jogos diretamente da plataforma, recebam um jogo grátis por mês, joguem online com outros jogadores e ainda testem algumas demos. A PSN foi lançada junto com o PlayStation 3 e vem conquistando vários colaboradores com o passar do tempo com os seus planos mensais (R$ 31,50), trimestral (R$ 56,80) e anual (R$ 158,00).

Assinante do pacote anual, o policial rodoviário e jogador digital Clésio Rocha é cliente da PlayStation Network há muito tempo, desde meados de 2009. Segundo o profissional, ele contratou o serviço para jogar online com outros gamers e, assim, melhorar o seu desempenho para as competições de futebol digital. Para Clésio, a sua assinatura do pacote passa despercebida e é vista mais como um investimento do que como uma fatura. "Eu pago um único valor anualmente, mas se calcularmos o preço que eu pago por mês, equivale em torno de R$ 12. Muito barato em relação com alguns revendedores de mídias físicas. O custo benefício para mim é muito bom, porque eu uso diariamente, mas se um usuário utiliza o videogame uma vez perdida, a assinatura é bem desnecessária", complementa.

Especialista

O professor do departamento de Economia da Universidade Regional do Cariri (URCA), Pedro Rebouças, afirma que o grande problema não são os preços das assinaturas das contas digitais individuais, mas sim os seus acúmulos e dependências. "Individualmente são valores baixos que as pessoas não dão muita importância. Porém, quando somados, podem representar um peso significativo no orçamento doméstico. É comprovado que as pessoas perdem o controle do orçamento doméstico justamente nestas contas de pequeno valor por não dar a devida atenção ao que é pequeno", de acordo com o especialista.

Ao invés de cancelar, o profissional pede para que os internautas desenvolvam uma espécie de planilha para controlar os gastos do mês e evitar dores de cabeça.