Comprar uma câmera ou tirar fotos com o celular?

00:00 · 26.12.2016

Há sete anos era quase impossível usar um smartphone para fazer uma foto ou vídeo, já que os celulares, por exemplo, não vinham com flash e câmeras de boa qualidade. No entanto, com a evolução dos sistemas operacionais, os aparelhos tiveram um crescimento significativo em relação aos seus recursos. Agora as multinacionais apostam em boas câmeras, apresentando funcionalidades parecidas e algumas vezes superiores ao de equipamentos profissionais.

Vale destacar que o posicionamento das empresas mudou após as redes sociais, como Facebook, Instagram e YouTube, se tornarem cada vez mais parte da vida dos usuários.

Diferentes possibilidades

Convidamos duas fotógrafas cearenses para darem dicas de qual é a melhor câmera de acordo com o perfil do usuário. A fotógrafa Thays Saldanha explica que uma câmera fotográfica proporciona infinitas possibilidades para o usuário, como abertura de diafragma, obturador, ISO, balanço do branco e estilo de imagem. "Eu me sinto como uma cozinheira na hora de selecionar os ingredientes na ornamentação do prato".

Ela, que é responsável pela empresa T-Way Manifesto, em parceria com o noivo Marcos Ramon Lessa, reforça ainda a qualidade de fotos das câmeras DSLR (também chamadas de câmeras profissionais), que possibilitam imagens no formato RAW (o nome vem do termo inglês para cru).

Para Rafa Eleutério, influenciadora digital e fotógrafa da empresa Voir Imagem, também ao lado do marido, Igor Dantas, todas as câmeras, sejam elas de celular ou profissionais, apresentam suas particularidades.

"Em geral, as câmeras profissionais têm sistemas de espelhos de captação da imagem e lentes bem mais robustos do que as de celulares", pontua Rafa.

Redes sociais

A escolha da melhor câmera vai depender do objetivo de cada pessoa. Caso a intenção seja melhorar o rendimento nas redes sociais, Rafa Eleutério sugere a câmera do smartphone. Através do celular, é possível compartilhar instantaneamente e editar as imagens, adicionar molduras, colagens e filtros, além de melhor as imperfeições através de aplicativos.

Já Thays Saldanha, por conta da praticidade e rapidez, prefere utilizar a câmera do smartphone no seu dia a dia. Segundo a profissional, os dispositivos móveis são uma ótima resposta ao mundo corrido em que vivemos hoje. "Acredito que o melhor momento para usar a câmera do seu celular é exatamente nos momentos descontraídos. Você pode usar sua criatividade à vontade, sem ter que ligar tanto para inúmeras configurações".

Diferenças

Ainda que as câmeras dos celulares estejam evoluindo a cada lançamento, a exemplo do iPhone 7, que traz a opção retrato, com efeitos como o fundo desfocado, as profissionais ainda se destacam por conta de algumas particularidades. Rafa explica que as câmeras dos dispositivos móveis não conseguem controlar, por exemplo, a velocidade do obturador, nem abertura de diafragma e ISO.

As fotógrafas reforçam que tudo varia de acordo com o objetivo final de cada usuário. Caso a função principal seja compartilhar imagens para publicar nas redes sociais ou registrar momentos especiais com a família e amigos, um bom smartphone é o ideal. Thays Saldanha indica as câmeras dos celulares iPhone (6S Plus e 7), Samsung (Galaxy S7) e Motorola (Moto Z). Entre as profissionais, ela indica a linha Rebel Canon (Canon 6D ou Canon 5D Mark IV) e as da Sony (A7S e A7SII).

Se a sua pretensão é seguir a carreira como fotógrafo, a dica da dupla é não economizar para escolher um bom modelo, além de investir em acessórios como tripé, flash, lente e até mesmo uma boa mochila, para guardar a câmera, o que pode fazer, sim, toda a diferença. Rafa Eleutério indica as câmeras profissionais e semiprofissionais da Nikon e da Canon. De acordo com a fotógrafa, as marcas costumam ser as mais desejadas entre quem entende do assunto. Questionada sobre marcas de celulares, ela prefere os modelos Samsung Galaxy 7 e o recém-lançado iPhone 7.