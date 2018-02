00:00 · 26.02.2018

Você sabe quais serão as principais tendências que terão seu uso ampliado pelos consumidores em 2018? Artur Ziviani, membro sênior do Instituto de Engenheiros Eletricistas e Eletrônicos e pesquisador do Laboratório Nacional de Computação Científica , do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, aponta as principais: equipamentos e aplicativos para casas inteligentes, já que a nova tecnologia deve substitui por exemplo, interruptores e tomadas tradicionais por aparelhos que oferecem três canais de alimentação diferentes; dispositivos controlados por voz, pois as chamadas interfaces conversacionais podem oferecer 15.000 habilidades que podem variar de funções básicas para experiências mais complexas e aparelhos de realidade aumentada.

Gratuito

O Next anunciou o lançamento de uma conta-corrente gratuita. O recurso oferece um plano que inclui a própria conta, cartão de crédito internacional e descontos.

Bom

Liberou

A Anatel concedeu homologação para a venda do Nintendo Switch no País. A notícia pode indicar o retorno dos produtos oficiais da marca ao Brasil. As vendas foram interrompidas em 2015.

Ruim

Sem previsão

A Nintendo ainda não se pronunciou oficialmente sobre a notícia. Mesmo que os produtos voltem a ser vendidos por aqui, ainda não se tem uma previsão de quando isso ocorrerá.

Irregulares I

Os aparelhos irregulares, habilitados a partir da última quinta-feira (22) nas redes das operadoras de telefonia móvel no Distrito Federal e no Estado de Goiás, serão bloqueados a partir de 9 de maio de 2018, conforme decisão da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Irregulares II

No Nordeste, o impedimento do uso dos aparelhos irregulares acontecerá a partir de 24 de março de 2019. Os aparelhos irregulares, segundo a Anatel, podem ser perigosos para a saúde do usuário por apresentarem grande quantidade de chumbo e cádmio.

Avanço I

De olho no aumento do contato entre pessoas e máquinas, a Liq, empresa de customer experience, avançou na implementação dessa tecnologia com seus clientes ao longo dos últimos meses. Em 2017, os assistentes virtuais foram responsáveis por 30% do total de 1 bilhão de interações feitas com os clientes da companhia.

Avanço II

As ferramentas utilizadas geram ganhos de produtividade e qualidade durante os atendimentos, que podem ser por voz ou escrita. "Os bons índices foram possíveis graças ao nosso compromisso com o que há de mais avançado em relacionamento tecnológico", disse Marcelo Chianello, diretor executivo da Liq.

Minidesktop

A Positivo apresentou na última semana o minidesktop Positivo Master C820 com oito portas USB 3.1. O novo equipamento é ultracompacto e flexível, com possibilidade de uso em diversas posições e arranjos. Ele ainda entrega alta performance com baixo consumo de energia. O ponto positivo do produto é que ele otimiza ao máximo o espaço de trabalho e pode ser posicionado na mesa na posição vertical ou horizontal ou ainda atrás no monitor.

A coluna foi redigida pela repórter Jacqueline Nóbrega - jacqueline.nobrega@diariodonordeste.com.br