Na Rede: Tecnologia vestível

00:00 · 09.01.2017

Durante a CES, que aconteceu de 5 a 8 de janeiro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, a Qualcomm anunciou uma parceria com o Google e a Swarovski. As empresas vão lançar um relógio inteligente voltado especialmente para o público feminino. Essa é a primeira vez que a fabricante de joias vai criar um dispositivo próprio, apesar de já ter colaborado com a multinacional Huawei e ter emprestado seus cristais para adornar outros itens tecnológicos. Ainda que tenha anunciado a novidade durante o evento de tecnologia, ainda não se sabe qual será o processador utilizado no acessório. Detalhes sobre o produto serão divulgados somente em março, no Baselworld 2017, salão anual de joias e relógios, que acontece na Suíça. Outras grandes marcas de moda também estão apostando no setor de "smartwatches", como Fossil, Diesel e Armani. Nenhuma imagem do relógio inteligente foi divulgada durante a CES, o que também dificulta qualquer especulação sobre o acessório. No entanto, uma coisa é certa: o item vai virar peça desejo para muitos fashionistas e o valor cobrado pelo relógio não será barato. Veja o vídeo divulgado pela marca em http://bit.Ly/2j4UUk8

Sem roncar

A marca americana Sleep Number lançou uma cama inteligente capaz de fazer o usuário parar de roncar. Para silenciá-lo, o leito, que precisa estar conectado na internet para funcionar, inclina a parte superior do colchão em até 7 graus. Ainda há uma função de programar um despertador para que a cama te acorde de forma confortável.

Bom

Suporte

O WhatsApp estendeu o suporte a alguns sistemas operacionais antigos. Donos de celulares de versões antigas do Blackberry ou Nokia vão poder usar o app até dia 30 de junho de 2017.

Ruim

Suporte II

Entretanto a data de encerramento do suporte não foi modificada para versões antigas do Android, iOS e Windows Phone. A justificativa é a implementação de novidades.

Alerta

A Positivo convoca proprietários de notebook para troca da bateria. Os modelos são Premium XS 4210, 7210, 8320, 7205, 7410, 7330 e 8410, bem como os Premium TV XS 3010 e 3210, fabricados entre 12 de abril e 14 de novembro de 2014. A companhia informa que a troca é gratuita.

Pen drive

A Kingston anunciou o lançamento de um pen drive de 2 terabytes, o de maior capacidade do mercado, que será vendido a partir de fevereiro deste ano. A novidade é capaz de guardar 256 mil fotos em 24 megapixels ou 768 mil se a resolução for de 8 megapixels ou ainda 96 jogos para PC.

Em março

O jogo "The Legend of Zelda: Breath of the Wild" deve chegar às lojas do mundo inteiro em março deste ano. A data foi mencionada em propagandas do título em pontos de venda da Nintendo na Inglaterra. Há uma grande expectativas dos fãs em torno do game, que será lançado apenas para Wii U e Switch.

Você compraria o Note 8?

Mesmo após o desastre do lançamento do modelo Galaxy Note 7, depois de inúmeros relatos de explosões do celular mundo afora, a Samsung está trabalhando no Galaxy Note 8, de acordo com o jornal Business Korea. Segundo fontes da publicação, a empresa está certa de que, se não fosse o "pequeno defeito", o Note 7 seria um sucesso, por isso resolveu continuar o investimento. O modelo novo deve ser lançado ainda este ano, provavelmente no segundo semestre.

A coluna foi redigida pela jornalista Jacqueline Nóbrega - jacqueline.nobrega@diariodonordeste.com.br