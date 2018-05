00:00 · 07.05.2018

A Johnson & Johnson apresentou em São Paulo, na última semana de abril, o Johnson & Johnson Institute, centro de educação médica continuada, equipado com tecnologia de última geração para oferecer treinamento em procedimentos cirúrgicos inovadores. O local tem como objetivo apoiar profissionais da saúde a melhorarem seus resultados e terem acesso a técnicas avançadas, pouco disponíveis nos programas de residência médica e em alguns hospitais. O Centro de Treinamento, que já existe desde 2010, passa agora a reunir tecnologias e inovações de diversas divisões do grupo J&J, ampliando o escopo de abordagens e práticas. O portfólio de cursos prevê mais de 250 programas em mais de 20 especialidades médicas e cirúrgicas, entre elas, procedimentos de cirurgia bariátrica e metabólica, câncer colorretal, osteoporose e osteoartrite, eletrofisiologia e endometriose. Em São Paulo, o Johnson & Johnson Institute conta com uma área de mais de 3,5 mil m². Na América Latina, há ainda salas de inovação no Rio de Janeiro (RJ), Buenos Aires (Argentina), Bogotá (Colômbia), Cidade do México (México), Santiago (Chile) e centros-satélites, como o de Recife (PE).

Rápido

Fontes da indústria e sites internacionais especulam que a Apple finalmente vai começar a entregar carregadores rápidos de 18W nas caixas dos novos iPhones, que serão lançados ainda este ano. A empresa ainda não se pronunciou oficialmente sobre o assunto. Os celulares da marca são, geralmente, lançados no 2º semestre.

Bom

Vendidos

A empresa de pesquisa de mercado IDC revelou estudo sobre o mercado global de smartphones no primeiro trimestre de 2018: foram vendidos 334,3 milhões de dispositivos no período.

Ruim

Caiu

Apesar de parecer grandioso, esse número representa uma queda de 2,9% com relação aos 344,4 milhões vendidos durante o mesmo período do ano passado.

Finalmente!

Em um evento em Nova York, na última quarta-feira (2), a LG anunciou oficialmente seus smartphones top de linha, o G7 ThinQ e o G7+ ThinQ. Os dois modelos vão vir de fábrica com o processador mais atual da linha de ponta da Qualcomm, o Snapdragon 845. Os preços não foram divulgados, nem a data de chegada ao Brasil.

Número pequeno

De acordo com a pesquisa TIC Governo Eletrônico 2017, feita pelo Centro Regional de Estudos para o Desenvolvimento da Sociedade da Informação, apenas 18% das prefeituras brasileiras têm planos de cidade inteligente, que incluem o acompanhamento em tempo real de equipamentos urbanos, como semáforos e postes.

Copa diferente

O Brasil irá participar da Copa do Mundo de Overwatch de 2018, que acontece entre agosto e novembro. O País garantiu uma das 20 vagas restantes para a competição. Junto com a vaga, o Brasil também conheceu o seu grupo. A seleção terá como adversários iniciais Estados Unidos, Áustria, Canadá, Noruega e Suíça.

Novo serviço em Fortaleza

O aplicativo Vaptuber começou a operar em Fortaleza e está disponível para download para os sistemas Android e iOS. A plataforma tem como objetivo realizar entregas de documentos, mercadorias e até alimentos por meio de moto ou bike, além do serviço de mototáxi. A expectativa é cadastrar 3 mil parceiros. Para usar o app, depois de fazer o download, basta preencher os campos indicando o número do celular, trajetos e forma de pagamento. Durante o trajeto, é possível realizar o rastreamento em tempo real.

A coluna foi redigida pela repórter Jacqueline Nóbrega.