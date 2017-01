Na rede: Sonda brasileira em 2020

01:00 · 02.01.2017

O Brasil pretende lançar uma sonda brasileira para sobrevoar a órbita da lua em 2020. Se for bem-sucedido, o País estará entre as poucas nações capazes de enviar missões para além da órbita terrestre. O projeto, intitulado Garátea-L, está sendo desenvolvido em conjunto com a Universidade de São Paulo (USP), Instituto Mauá de Tecnologia (IMT), Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), Laboratório Nacional de Luz Síncrotron (LNLS) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS). A missão deve ter um custo de R$ 35 milhões. O dispositivo deve coletar dados sobre a superfície e conduzir experimentos científicos pioneiros, com micróbios, moléculas e até células humanas. "Há uma curiosidade sobre as possíveis origens da vida no planeta Terra, o envio de material biológico ao espaço permite a obtenção de informações que são valiosas à investigação desta questão", declara Vanderlei Parro, Coordenador do Núcleo de Sistemas Eletrônicos Embarcados, do IMT. O projeto tem consultoria de Lucas Fonseca, que trabalhou na Agência Espacial Europeia e voltou ao Brasil em 2013. Ele abriu a própria consultoria espacial, a Airvantis.

Sucesso

Após a repercussão positiva do "Super Mario Run", a Nintendo se planeja para lançar 2 ou 3 jogos para mobile por ano. A informação foi dada pelo próprio presidente da empresa, Tatsumi Kimishima. Os próximos jogos que serão lançados para celular, ainda segundo ele, serão "Animal Crossing" e "Fire Emblem".

Bom

Preço ótimo

A Asus anunciou o lançamento do Zenfone Go 4.5 LTE por 100 dólares. Além do preço, o design impresso. A ideia da companhia é atrair consumidores que estão de olho em celulares baratos.

Ruim

Sem previsão

No entanto, o modelo, por enquanto, é exclusivo do mercado indiano e ainda não se tem previsão para desembarcar em outros países, inclusive em solo brasileiro.

Nova sede

Vídeos feitos por usuários do YouTube usando drones mostraram a nova sede da Apple, que deve ser inaugurada este mês. O local, chamado de Campus 2 e localizado na cidade de Cupertino, na Califórnia (EUA), chama atenção pelo tamanho e formato circular. A ideia é que 13 mil pessoas trabalhem no edifício.

Dor muscular

Uma nova tecnologia foi apresentada, durante a Expo Atleta (SP), para evitar dor muscular. Fabricado com nanotecnologia japonesa, o produto, chamado Helical, é um disco de silicone com nanotubos de carbono. Ao entrar em contato com o músculo, ele absorve ondas eletromagnéticas e gera relaxamento muscular.

Jogo

Um dos jogos clássicos da Nintendo, "Double Dragon" ganhará uma versão para Playstation 4 e PC. A previsão é que a quarta edição do game, produzido pela Arc System Works, esteja disponível para compra em 30 de janeiro. Vale destacar que o "Double Dragon 4" manterá o estilo visual que consagrou a franquia anos atrás.

Beijo à distância é possível?

Uma pesquisadora chamada Emma Yann Zhang desenvolveu em um dispositivo chamado Kissenger, que permite que casais que estão longe fisicamente se beijem através da internet. O periférico para smartphone adiciona um lábio de silicone na parte inferior do celular e conta com sensores de alta precisão que registram os movimentos do lábio do usuário. O trabalho foi o projeto de doutorado da pesquisadora e não tem previsão de ser comercializado.

A coluna foi redigida pela jornalista jacqueline nóbrega - jacqueline.nobrega@diariodonordeste.com.br