00:00 · 12.06.2017

A Apple parece ter, parcialmente, escutado as reclamações dos usuários com relação ao preço do armazenamento na nuvem, o iCloud. Agora, o plano maior, de 2TB, custa US$ 9,99. O anterior a ele, o de 1TB, foi extinto. Ainda há os armazenamentos de 50GB por US$ 0,99 e 200GB por US$ 2,99. Tudo isso valores mensais. O lamentável é a capacidade gratuita que segue com apenas 5GB. Muito pouco, frente à concorrente Google que, através do serviço Drive, tem 15GB gratuitos. Quando analisamos a questão dos planos pagos, aí a Apple consegue ter até a vantagem. Afinal, se você já usa os equipamentos dela (iPhone, iPad etc.), subir os arquivos é bem mais natural no iCloud.

Bom

Natural

Como o iCloud é nativo dos equipamentos da Apple (iPhones, iPads, MacBooks e etc.), fica totalmente natural subir os arquivos para backup. Isso pode facilitar a vida se você resolveu pagar o preço cobrado por ela, claro. Mas...

Ruim

Em dólar

Como tudo na vida, há um lado negativo. E é o fato do produto da Apple, o iCloud, ser em dólar. Como sabemos, neste momento de crise, há uma questão da moeda norte-americana estar muito alta. E isso pesa no bolso.

Apple Homepod

A Apple lançou, durante o último evento da marca voltado para desenvolvedores, o "HomePod" para competir com o Alexa da Amazon e com o Google Home. Ele custará US$ 349 quando começar a ser vendido em dezembro.

WWDC 2017

Ainda sobre o evento de desenvolvedores, foram anunciados novos iMacs, um Pro, inclusive que chega em dezembro deste ano, e algumas novidades no iOS, a versão 11. Veja tudo aqui: https://glo.Bo/2rHS22a.

Novo aplicativo

O Shopping Iguatemi Fortaleza lança seu novo aplicativo gratuito para smartphones com o objetivo de oferecer ainda mais serviços, ofertas e facilidades para os clientes. Tanto para iOS quanto para Android.

Sana 2017 e games

O Sana 2017 está com as inscrições abertas para a Área do Desenvolvedor. O espaço é utilizado para os produtores independentes de jogos de todo o Brasil apresentarem os seus games para o público final, jogadores e futuros parceiros. Os interessados em participar devem ter um jogo finalizado, e disponibilidade para comparecer aos três dias de evento e enviar um vídeo com demonstração do produto. O cadastro acontece pelo e-mail desenvolvedor@fcnb.Org.Br. O Sana acontece nos dias 14 a 16/7 no Centro de Eventos.