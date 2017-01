Na Rede: Novato na disputa

00:00 · 23.01.2017

Os Correios começam este ano, inicialmente em São Paulo, no mercado de telefonia móvel. Será feito através de parceria com a empresa EUTV, prestadora de Serviço Móvel Pessoal (SMP) autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), que será responsável pela infraestrutura de suporte às telecomunicações e foi escolhida em seleção pública realizada em 2016. O propósito inicial é atender aos clientes que buscam serviços simples, práticos e prestados com transparência. Os pacotes serão planejados para estar entre os mais baratos do mercado. Neste ano, serão oferecidos apenas planos pré-pagos, chips e recargas. A partir do segundo ano de operação (2018), serão iniciados estudos para definir a viabilidade da oferta de planos pós-pagos. A diversificação do mercado e a entrada de um novo ator no setor de telefonia móvel são sempre bem-vindas. Porém, acredito que os Correios deviam, antes de tudo, tentar atender com mais agilidade os clientes de cartas, cobranças e encomendas que, por muitas vezes, reclamam dos serviços prestados pela empresa. A empresa diz que está atenta a isso e promete, ao mesmo tempo, evoluir nos dois serviços. Vamos aguardar!

Santos Dumont

Maior supercomputador da América Latina, o Santos Dumont entrou na edição do ranking TOP500, que lista os supercomputadores mais potentes do mundo. O Santos Dumont é a 1ª infraestrutura de computação de alto desempenho em petaescala do País, para uso livre por parte da comunidade acadêmica.

Bom

Comprar lá fora

Quando alguém vai para o exterior pensa logo em trazer um notebook de lá. O preço geralmente é convidativo se pensarmos em valores à vista, especialmente os da Apple, mesmo com dólar caro.

Ruim

Mas...

Como tudo na vida, a questão é quando você chega ao Brasil e tem problemas. Aí, nem todos vão te dar uma garantia para cobrir o conserto. Quer saber mais? Aqui: glo.Bo/2k4KJk3 .

WhatsApp

Um novo golpe vem sendo disseminado por hackers via WhatsApp para enganar usuários de smartphones. Com a falsa promessa de personalizar o aplicativo de mensagens instantâneas com a cor preferida da pessoa, cibercriminosos induzem usuários a compartilhar a fraude com amigos e a baixar aplicativos, que podem ter vírus ou não.

WhatsApp 2

De acordo com a PSafe, empresa referência em segurança e performance mobile, mais de 1 milhão de pessoas já foram afetadas. Estes arquivos que são baixados e compartilhados irão diretamente dar lucro para os hackers e, não necessariamente terão vírus. É preciso ficar atento, minha gente. A situação de golpes assim só aumenta.

Preto

A Samsung está ampliando o seu portfólio de smartphones no Brasil com o Galaxy S7 edge na versão Black Piano, com 128GB de armazenamento. O modelo é uma alternativa entre as versões já lançadas no mercado (preta, prata, dourada, rosê e azul). O dispositivo móvel continua sendo revestido de vidro e metal. Preço é de R$ 4.199.

Tá com fome? Aplicativo pode ajudar

De acordo com dados da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), o setor de delivery cresceu 12,5% em 2015. Numa demanda cada vez mais crescente, devido ao conforto oferecido aos clientes e pela diminuição de custos, chega ao mercado o aplicativo de delivery PedGanha. Com DNA 100% cearense, o Pedganha chega com proposta de concorrer diretamente com iFood e com o mais recente UberEats, ambos de abrangência internacional. O app cearense já conta com uma base de 50 estabelecimentos cadastrados e a meta é chegar até junho de 2017 a uma base de 500 estabelecimentos em diversas cidades do País.