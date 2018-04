00:00 · 30.04.2018

Com o Dia das Mães se aproximando, este ano celebrado em 13 de maio, o Google divulgou sua tradicional pesquisa sobre o comportamento de consumo dos brasileiros. Dentre os dados descobertos, estão informações como 72% dos usuários de internet celebram o Dia das Mães; 46% das pessoas que não compraram em 2017 irão comprar em 2018; quem deseja comprar na data pela internet apresenta um tíquete médio 14% maior; o consumidor começa a pesquisar cerca de um mês antes da ocasião, sendo que o pico por presentes acontece uma semana antes da data; 63% das buscas por presentes para mães acontecem em dispositivos móveis; em 2017 as requisições para lojas físicas no Waze cresceram 43%, sendo 46% para lojas de beleza, 30% moda e 15% shoppings e as buscas por termos relacionados a data crescem em média 51%. A pesquisa também mostra que as mães nunca estiveram tão conectadas como hoje (71% acessam a internet). Se por um lado isso pode facilitar a vida na hora de escolher o presente, por outro, pode significar mais opções. Fato é que quando perguntadas quais presentes elas desejam comprar os smartphones apareceram no segundo lugar e TVs entre os top 10.

Lucro

Na contramão do esperado pelo mercado, o Facebook lucrou US$ 4,99 bilhões no 1º trimestre deste ano, uma alta de 63% em relação ao mesmo período de 2017. Os números revelam que o escândalo da Cambridge Analytica, que afetou até 87 milhões de usuários, inclusive no Brasil, não prejudicou a imagem da rede social.

Bom

Apple Watch com 4G

A Apple anunciou que quatro novos países receberão a versão do Apple Watch, que celebrou 3 anos de aniversário em 24 de abril, com conexão celular (LTE) no dia 11 de maio.

Ruim

Não por aqui

Os novos países são Dinamarca, Suécia, Índia e Taiwan e as pré-vendas iniciam em 4 de maio. Ou seja, por enquanto o Brasil não está na lista, mas isso deve acontecer em um futuro próximo.

Pesquisa

O iPhone X garantiu à Apple 35% do lucro da indústria de smartphones no último trimestre de 2017, de acordo com a pesquisa da Counterpoint Research. O estudo ainda mostrou que o modelo gerou 5 vezes mais ganhos do que 600 fabricantes Android juntas. A empresa ainda conquistou oito posições do Top 10 de telefones mais rentáveis.

Documento

O YouTube divulgou um documento que revelou que o Brasil era o terceiro país que mais denunciava vídeos da plataforma, atrás dos EUA e Índia. O site recebeu mais de 30 milhões de denúncias contra 9,3 milhões de vídeos diferentes entre outubro e dezembro de 2017. Ao todo, 8,28 milhões de vídeos foram removidos do YouTube durante o período.

Lançamento

A Asus lançou em solo brasileiro na última semana o Zenfone Max Plus. O smartphone, comercializado por R$ 1.399 na loja online da marca, tem tela de 5,7 polegadas, bateria de 4.130mAh, carregamento reverso e duas câmeras traseiras, sendo a principal de 16MP, além de estar disponível em três cores, preta, dourada e azul.

Análise em 24 horas

O Facebook anunciou na última semana que vai permitir que os usuários apelem quando postagens forem retiradas do ar pela rede social. As equipes da plataforma analisarão o pedido em até 24 horas. Se concluírem que um erro ocorreu, farão o conteúdo voltar ao ar. As informações foram dadas por Monika Bickert, vice-presidente global de gerenciamento de produto. Ela ainda relatou que são 7,5 mil profissionais destinados a revisar pedidos de remoções, que trabalham em 11 escritórios e recebem solicitações em 40 idiomas.

*A coluna foi redigida pela repórter Jacqueline Nóbrega - -jacqueline.nobrega@diariodonordeste.com.br