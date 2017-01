Na Rede: Facebook e o poder

00:00 · 30.01.2017

Uma recente pesquisa divulgada pela Fundação Mozilla, responsável pelo Firefox, revelou que o Facebook tem os usuários mais ativos das redes sociais, com 1,7 bilhão de pessoas. Mas o que mais chama a atenção mesmo é que os 3 primeiros colocados em um ranking de 15 são todos do mesmo dono: Mark Zuckerberg: Facebook, WhatsApp e Facebook Messenger e o 8º colocado, Instagram, também é dele. Só em 15º aparece o rival do momento das empresas de Zuckerberg: Snapchat ou simplesmente Snap. É muito poder nas mãos de um homem só? Tantos dados de tantas pessoas e o poder de influenciar tanta gente não é um risco gigante? Pior é saber que este poder todo confunde mesmo as pessoas. 55% dos brasileiros, segundo recente pesquisa da Quartz, divulgada no mesmo relatório da Mozilla, consideram que não há nada na internet além do Facebook. Sim, para eles, o Facebook e a internet são a mesma coisa. O Brasil foi um dos países nos quais a taxa de respostas positivas foi maior. Isso explica porque muitas lendas e mentiras se espalham tão facilmente entre nós. Muita gente vê no Facebook ou em outras redes sociais e acredita que isso é 100% verdadeiro, sem questionar, sem analisar outras fontes.

Bíblia

A primeira que foi impressa no Ocidente e gerou toda uma revolução, a Bíblia de Gutenberg está agora online. No link http://bit.Ly/2j9elYw, você pode ter acesso ao primeiro de 4 volumes. Ele é um dos muito raros e prestigiosos exemplares completos impressos em pergaminho, magnificamente ilustrado na época da produção do livro.

Bom

Redes sociais

O bom das redes sociais é nos manter em contato com nossos amigos e parentes. Ter sempre eles por perto por mais longínquo que seja o rincão onde nos enfiamos. Parece que estamos sempre perto.

Ruim

Mentiras

O problema é quando usamos estas mesmas redes sociais para espalhar boatos, mentiras, denegrir outras pessoas com cyberbulling. Aí ela passa a representar o nosso pior lado.

Dark Souls

A publisher Bandai Namco anuncia Dark Souls III: The Ringed City, a última expansão (DLC) para Dark Souls III, o título mais rapidamente vendido na história da empresa. Esta nova aventura coloca os jogadores no encalço de Slave Knight Gael até o fim do mundo, literalmente, enquanto ele busca pela Dark Soul of Humanity.

Dark Souls parte 2

Dark Souls III: The Ringed City estará disponível para download nos sistemas PlayStation4, Xbox One e PC via Steam no dia 28 de Março de 2017. O passe de temporada de Dark Souls III, que inclui acesso à Ashes of Ariandel e The Ringed City, pode ser adquirido digitalmente por US$ 24,99. Você está pronto para mais esta aventura?

Ronaldo

Junto com dois sócios, Ronaldo Fenômeno comprou 50% do time brasileiro CNB e-Sports Club que disputa o Campeonato Brasileiro de League of Legends. Para o ex-jogador de futebol, o movimento de torneios como o do LoL o fez apostar na área. O time do CNB surgiu há 15 anos como uma equipe do game Counter Strike.

Cearenses no Campus Mobile

A 5ª edição do Campus Mobile, programa que tem o objetivo de identificar, estimular e contribuir para a formação de jovens talentos universitários para atuação em desenvolvimento de conteúdos e novos serviços de telefonia móvel, selecionou 52 projetos dos 597 inscritos. Em Fortaleza, na categoria Facilidades, o escolhido foi o Pet Friendly, dos estudantes Ana Clara de Oliveira Ribeiro e Felipe de Oliveira Silva (Centro Universitário Christus). A iniciativa tem como objetivo ajudar proprietários de animais a encontrarem estabelecimentos que aceitem os seus "pets" como acompanhantes.