00:00 · 06.02.2017

O Museu do Videogame Itinerante, o primeiro do gênero registrado no País, anunciou que voltará este ano ao Ceará em uma longa temporada, que incluirá exposições em dois shoppings da capital durante 39 dias. De 12 de agosto a 3 de setembro de 2017, o evento ocorrerá no Shopping RioMar Fortaleza, no Bairro do Papicu. Logo em seguida, no período de 9 a 24 de setembro de 2017, a exposição continua no Shopping RioMar Kennedy, no Bairro Presidente Kennedy. Em ambos, os visitantes poderão curtir gratuitamente, além de uma exposição que resgata 45 anos de evolução dos videogames, ilhas de consoles clássicos para jogar, concurso no Palco Just Dance 2017, simuladores de corridas, torneios de jogos antigos e atuais, controles gigantes e a maior novidade: as áreas PlayStation VR e Nintendo Switch. Esta é a terceira passagem do museu pela capital cearense. Estive nas duas passagens anteriores do evento por aqui e tive como matar a saudade de jogos antigos, como o River Raid e o interminável Enduro, ambos do Atari. E foi legal verificar que outros, como eu, matavam a saudade por lá. Melhor ainda: jovens, como os nossos filhos, se divertiram com os games das primeiras gerações.

Amazon 4 anos

A loja brasileira da Amazon está completando 4 anos de funcionamento no País e promete, até hoje, 6, descontos em diversos produtos, incluindo e-readers, livros impressos, livros digitais e Kindle Unlimited. Desconto de R$ 100 nos modelos Kindle (agora R$199), Kindle Paperwhite Wi-Fi (R$379) e Kindle Voyage (por R$799).

Bom

Jogo grátis

A participação do PlayStation 4 e do Xbox One no mercado nacional chegou à casa dos 64% em 2016: um crescimento de 18,8% em relação ao ano anterior, segundo a GfK. Bons números.

Ruim

Preços

O lado ruim é que os preços dos consoles não estão atraentes. Raras são as promoções e, quase sempre, são online. Aí o frete, especialmente aqui para o Nordeste, fica proibitivo.

Computadores

A procura por notebooks aparece como uma das principais demandas do mês de janeiro deste ano. Pesquisa desenvolvida pelo Zoom, plataforma que compara os preços dos produtos na internet, revelou quais os 10 notebooks mais procurados. Os usuários também sabem quais as variações de preço entre lojas.

Computadores 2

O primeiro colocado foi o Dell I14-5458-D08P, que apresenta um preço de R$ 1.539,12 a R$ 2.176,46; acompanhado pelo HP Compaq Presario Intel Celeron N2820 HD 500 GB 14" CQ23 e Samsung Essentials i3 5005U 4 GB. É preciso pesquisar para não cair em falsas promoções. Desde o fim da Lei do Bem, os preços só sobem.

Ranking

Outro levantamento feito pelo Zoom revela os smartphones mais buscados nesse primeiro mês de 2017. O líder do ranking é o Motorola Moto G G4 Plus 32GB XT1640, que custa entre R$ 1.131,54 e R$ 1.845,90, com variação de 63%. O 2º lugar ficou com o Samsung Galaxy J7 Prime. Confira ranking completo: http://bit.Ly/2kPfkhV .

Cabos USB-C chegando

A I2GO, empresa especializada em desenvolver acessórios para smartphones, anunciou no mercado a sua nova linha USB - C. Os cabos apresentam tecnologia que os deixam mais velozes e com mais compatibilidade. Os produtos estão presentes em lojas de tecnologia e em e-commerce, com valores que variam entre R$ 39,90 e R$ 59,90. "Com maior desempenho do que seus antecessores, USB-A e Micro USB , com potência de 2.4 Amp e velocidade de 480 mbps, eles conseguem transmitir muito mais dados, e ainda rodam vídeos com qualidade 4K", explica Marcelo Castro, sócio fundador da I2GO.