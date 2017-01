Na rede: De olho nas senhas!

00:00 · 16.01.2017

No mundo inteiro, usuários da Internet ainda precisam aprender a usar senhas para se proteger online de modo eficiente. Uma pesquisa da Kaspersky Lab mostrou que as pessoas colocam sua segurança online em risco ao tomar decisões incorretas e cometer erros simples em relação às senhas que usam, o que pode gerar consequências de longo alcance.

A pesquisa revelou três erros comuns no uso de senhas que colocam em risco um grande número de usuários da Internet: (1) internautas usam a mesma senha em diversas contas, o que significa que se uma delas for descoberta, todas poderão ser invadidas; (2) as pessoas usam senhas fracas, fáceis de decifrar e (3) os usuários armazenam suas senhas sem segurança, invalidando totalmente o objetivo de ter uma senha. As pessoas sempre acreditam que não vai acontecer com elas, mas é preciso ter muito cuidado com suas senhas. Há serviços como Facebook e Gmail que oferecem a opção de confirmação em dois passos para avisar se alguém está tentando acessar seus dados. O mesmo vale para usuários iOS quando estamos falando de acesso ao iCloud. Por fim, tenham cuidado e evitem problemas futuros.

Perigo!

É bem normal compartilharmos onde estamos em viagem. Mas é preciso ter atenção com o que você divulga. Segundo analistas de segurança, é possível mudar seu local no voo ou até mesmo tomar seu lugar na aeronave se você compartilhar seu bilhete aéreo, especialmente se aparecer o código de barras. Então, fique esperto!

Sim

CES e Star Trek

A CES, em Las Vegas, trouxe coisas bem curiosas, como o Star Trek Bluetooth Communicator Badge que permite fazer ligações e até ativar o assistente virtual do smartphone (iOS ou Android).

Não

Será que chega?

Muitos produtos vão chegar, muitos nem passarão perto do Brasil e outros foram apenas conceito. Um que não deve chegar é o Asus Zenfone AR (com realidade aumentada).

Novamente

E o WhatsApp é novamente alvo dos hackers. A ESET identificou uma nova campanha propagada pelo aplicativo que promete a funcionalidade de visualizar todos os números que adicionaram o contato do usuário no WhatsApp, com o objetivo de ver sua foto ou status. A campanha está ativa há duas semanas.

Novamente - 2

De acordo com a ESET, já foram mais de 64 mil cliques. Na ação, o usuário recebe um link que promete ativar a nova funcionalidade mas, ao clicar, é direcionado para uma página maliciosa, na qual é induzido a compartilhar o falso link com 10 amigos ou 5 grupos colocar a funcionalidade em funcionamento.

Samsung e iOS

A expansão de compatibilidade do sistema operacional iOS da família de dispositivos Gear, onde incluem o Gear S3, Gear S2 e Gear Fit2 agora é realidade. Os usuários podem baixar o app Samsung Gear S para o Gear S2 e Gear S3 ou o app Gear Fit para o Gear Fit2 em dispositivos compatíveis com o iOS, diretamente na loja online da Apple.

Level up e banimento de gamers

A Level Up, distribuidora digital de jogos da América Latina, informa que, em continuidade às iniciativas de combate ao mau comportamento de usuários durante as partidas de Warface, game gratuito em estilo FPS (First Person Shooter), anuncia um processo de banimento de contas de jogadores com má conduta ou que utilizam qualquer programa para trapacear e obter vantagens ilegais no game. A medida deve atingir mais de 3 mil usuários, que podem ser punidos com o bloqueio temporário de suas contas ou até mesmo com o banimento permanente aos servidores de Warface no Brasil. Além disso, a Level Up identificará e inutilizará softwares irregulares usados por esses gamers.