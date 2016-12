Na Rede: Conversa por vídeo

00:00 · 26.12.2016 / atualizado às 21:57

O Facebook anunciou, na última segunda-feira (19), a chegada de chamadas de vídeo para conversas em grupo do Messenger. Com o a novidade da rede social, é possível falar com até seis contatos ao mesmo tempo. Nesse caso, a tela do dispositivo móvel se dividirá em seis partes iguais para acomodar as imagens simultâneas.

No entanto, a grande surpresa é que também será possível que até 50 pessoas participem do bate-papo em grupo. Eles poderão escolher entre apenas ouvir e comentar por texto ou participar enviando áudios. Quando a chamada tiver mais de seis pessoas, será mostrada apenas a imagem de quem está falando naquele momento. Para começar a usar o novo recurso, basta entrar em um grupo no Messenger ou criar um novo bate-papo e apertar o botão de vídeo que aparece no canto superior direito da tela. As outras pessoas receberão uma notificação para se unir à conversa. Ainda durante o bate-papo, os internautas poderão usar filtros e máscaras semelhantes ao que já acontece no Snapchat. Vale destacar que a novidade foi lançada primeiro para os usuários de iOS. O intuito é que para o sistema Android o recurso também chegue em um futuro próximo.

Atualização

O Instagram liberou uma nova atualização do aplicativo que deixou os influenciadores digitais, principalmente, bem satisfeitos. Agora é possível gravar vídeos no app sem as mãos: basta tocar uma vez na tela do smartphone. Com a novidade, o "Stories" fica cada vez mais parecido com o Snapchat e ganha mais adeptos à rede social.

Bom

Na Apple Store

O Super Mario Run finalmente foi lançado para iOS e já está entre os aplicativos mais baixados da Apple Store. A nova aventura do Mario permite que o internauta jogue apenas com uma mão.

Ruim

Franquia de dados

No entanto, um teste conduzido pelo site Pocket Now mostrou que o jogo consome entre 40 MB e 60MB da franquia de dados por hora, ou seja, até 20 vezes mais do que o game Pokemon Go.

Recurso icônico

Um dos recursos clássicos do Twitter, o botão retweet, pode desaparecer em breve. A rede social, inclusive, confirmou que está testando uma nova versão do aplicativo, mas não entrou em detalhes sobre o assunto. Em seu lugar, especula-se que irá surgir uma novidade chamada de "opções de compartilhamento".

Suporte

O app "Suporte Apple" já está disponível para download gratuito no Brasil. O aplicativo ajuda o usuário a encontrar soluções para problemas de funcionamento de produtos da marca americana através de artigos e tutoriais. Também é possível achar a assistência técnica mais perto do cliente.

Estudo

De acordo com estudo da Columbia Business School, Harvard Business School e Universidade de Michigan, as pessoas tendem a cuidar menos dos celulares quando um novo está para ser lançado. A justificativa é de que elas se sentem culpadas quando compram um produto melhor sem motivo, o que leva a um maior descuido com os objetos.

Pagar a conta usando o iPhone: sonho?

Existia uma grande expectativa em torno da chegada do Apple Pay no Brasil ainda em 2016, mas, de acordo como Blog do iPhone, os bancos brasileiros estão dificultando a implementação do sistema, pois não estão concordando com as taxas cobradas pela multinacional. Com o Apple Pay, sistema de pagamentos próprio da empresa, é possível pagar contas em bares, lojas e restaurantes apenascomo iPhone, usando a autenticação da impressão digitaldo usuário.

