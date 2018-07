00:00 · 09.07.2018

Na semana que passou, o Diário do Nordeste divulgou pesquisa do Serviço de Proteção ao Crédito (SPC)/Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) que diz que 33% das pessoas preferem comprar pelo smartphone. E a pesquisa ainda mostra mais: 74% das pessoas escutadas usam o aparelho em, pelo menos, uma parte do processo de compra. E o número cresce ainda mais quando avaliado pela idade. 48% dos jovens entrevistados só compram pelo smartphone. Uma das etapas que você e eu já devemos ter usado ao menos uma vez é a de comparação de preços. Quantas vezes verifiquei se não era mais válido comprar o produto online ou na loja física e isso sendo feito dentro do estabelecimento? Não raro até já usei ferramentas em que se coloca o código de barra do produto na loja física para verificar o valor dele online. Já me salvou de preços abusivos. Com a praticidade do smartphone sempre perto e a conexão cada vez melhor, aos poucos, teremos as compras online sendo priorizadas via mobile. Hoje, ainda segundo a mesma pesquisa, 66% dos compradores preferem o desktop. Por isso, empresas: melhorem as páginas para celulares.

Para gamers

A onda de notebooks potentes para gamers está cada vez aumentado mais. A Dell lançou duas novas linhas de notebooks voltadas para os gamers. O Dell G3 (foto), com preço a partir de R$ 4.551, e o G7, por R$ 5.149, já estão em pré-venda tanto na página da empresa quanto nas lojas de varejo. Veja mais detalhes aqui.

Bom

Potência

Estes dois notebooks são potentes e duráveis, certamente. Nunca tive um Dell que se aposentasse por defeito. Já tive um MacBook Pro que, infelizmente, me deixou na mão. Mas Dell jamais!

Ruim

O preço

A questão aqui é o preço. O mobelo mais básico sai por mais de R$ 4.500. Tudo bem que o uso é bem específico (público gamer). Porém, é um valor bem elevado para o investimento.

Samsung

Os usuários do Samsung S8 e do S9 estão, segundo o jornal The Guardian, da Inglaterra, tendo um problema bem peculiar. Sem autorização deles, o aparelho estaria enviando fotos para usuários aleatórios da lista de contatos do celular. A empresa afirmou para o jornal britânico que já está investigando o caso.

Coelce x Enel

Antes a Companhia de Energia Elétrica do Ceará era a Coelce. Hoje o nome é Enel. Mas não foi só isso que mudou. O atendimento ao cliente era um diferencial da empresa quando falamos de redes sociais, notadamente o Twitter. Infelizmente isso mudou para pior. Apesar da Enel ainda estar no Twitter, ela não funciona como antes. Uma pena, pois ajuda muito!

Asus vai lançar Zenfone 5 em agosto

E a Asus já deixou claro em divulgação nas redes sociais que agosto será o mês da chegada do Zenfone 5. Lançado oficialmente em 27 de fevereiro deste ano em Barcelona, na MWC 2018, o aparelho não tem dia exato para chegar por aqui. Não se sabe se junto ao Zenfone 5, veremos também o irmão mais potente, o Zenfone 5Z (será uma provocação ao iPhone X?). O 5Z tem um processador melhor, mais memória RAM e mais armazenamento interno do que o Zenfone 5. Na comparação seria, respectivamente, Snapdragon 845 x Snapdragon 636, 8GB x 6GB e 256GB x 64GB. Preços? Vou chutar R$ 2.400 para o 5 e R$ 3.200 o 5Z. Será?

Desconto



Motoristas que forem multados podem conseguir 40% de descontos através do aplicativo Sistema de Notificação Eletrônica (SNE). Isso porque a Prefeitura de Fortaleza aderiu à plataforma desenvolvida pelo Departamento Nacional de Trânsito com o objetivo de facilitar a vida do cidadão. Clique aqui e saiba mais.