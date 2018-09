00:00 · 17.09.2018

Correspondendo exatamente aos vazamentos, a Apple divulgou os novos iPhones inclusive com Dual-SIM. Chegaram para completar a família os aparelhos iPhone Xr, Xs e Xs Max. O recurso Dual-SIM aparece em duas vertentes: nos modelos Xs e Xs Max. Primeiro, para o mundo todo, menos China, teremos um slot de SIM normal e outro de eSIM e a operadora deverá estar pronta pra isso para o funcionamento adequado. Já na China, haverá aparelhos com slot para dois SIMs físicos tradicionais. Os iPhones Xs entrarão em pré-venda no dia 14/9 com comercialização direta nas lojas e sites da Apple a partir do dia 21/9. Os preços começam em US$ 999 (para o modelo Xs) e US$ 1.099 (para o Xs Max), em capacidades de 64GB, 256GB e 512GB.

O Xr seria a versão mais "popular" dos 3 apresentados. Ele vem tela LCD de 6,1 polegadas, 90 minutos a mais de bateria que o 8 Plus e preço a partir de US$ 749 (chega dia 26/9). Ele será feito em alumínio e terá as cores vermelha, dourada, branca, coral, preta e azul. Como se vê, os preços não são nada convidativos, mas garanto: teremos muitos celulares vendidos. Como sempre o burburinho do evento parece contagiar os fãs.

E os antigos?

Se você não quer gastar todo o dinheiro que tem na compra da nova geração, fique ligado: os antigos tiveram queda de preços. Os iPhones 7 começam em US$ 449 e a família 8 começa em US$ 599 com o iPhone 8 Plus iniciando em US$ 699 enquanto o iPhone 7 Plus parte de US$ 569. Uma boa oportunidade para atualizar sua versão sem pagar muito. Investimento para os games O ministro da Cultura, Sérgio Sá Leitão, informou que o governo pretende lançar uma política nacional de games com o objetivo de fomentar o crescimento dessa indústria. Segundo ele, R$ 100 milhões serão investidos em linhas estratégicas de desenvolvimento e produção de jogos, desenvolvimento e produção de conteúdo em realidade virtual e realidade aumentada, lançamento de jogos, aceleração de empresas, além de mostras e festivais, infraestrutura e tecnologia, formação e capacitação. Melhor esperar o novo governo e um aporte bem maior que isso.

Bom

Nos EUA

Aqui no Brasil a expectativa é que os preços, por conta do dólar, seja bem elevado. Então, aproveite sua viagem e tente comprar seu aparelho lá fora mesmo, especialmente nos EUA.

Ruim

Preços

Havia uma expectativa de que os modelos novos ficassem com os preços das versões de 2017, mas isso não aconteceu. O de entrada ficou mais caro US$ 100 e o Max passou de US$ 1.000.

AppleCare+

O serviço de garantia estendida da Apple, o AppleCare+, foi atualizado e agora também cobre casos de roubo e perda por US$ 300. Em caso da necessidade de substituição do iPhone, o cliente pagará de US$ 200 a US$ 270. Mas não vale no Brasil por enquanto. Mesmo assim, se chegar aqui será que, por preços similares a esses, valerá a pena?

Apple Watch

Além dos iPhones, a Apple divulgou uma nova geração do smartwatch dela. O Watch Series 4 terá versões em 40mm e 44mm, aproveitando muito mais os cantos do aparelho. 35% e 32% mais de uso de tela. Com mais watch faces. A partir de US$ 399 com GPS e a versão celular começando em US$ 499. Está ainda mais bonito o relógio.

Relógio e saúde

Entre as novidades principais está a função de descobrir se você caiu. A partir daí ele faz uma ligação para seu número de emergência. Ótima solução para pessoas idosas ou com dificuldade de locomoção. Ele também fará eletrocardiograma (ECG) de forma fácil. Cada vez mais o relógio se mostra útil se ligando a saúde.