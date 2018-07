00:00 · 16.07.2018

Parece não adiantar você falar, citar números, mostrar vários casos para as pessoas entenderem a necessidade de não sair por aí espalhando boatos, acreditando em tudo que contam - mesmo aquele seu tio descolado. Com a facilidade das redes sociais e comunicadores como o WhatsApp, a praga das correntes inocentes ou não só aumenta. As pessoas parecem que têm preguiça de pensar um pouco, de analisar o que está sendo "vomitado" para elas nestes canais. Checar em sites corretos e não em tranqueiras quaisquer parece um martírio para a grande maioria. E aí vemos os mais absurdos e toscos discursos que ganham a grande rede. Não é tarefa fácil tentar corrigir as mentiras ou as pegadinhas. Há quem acredite tanto nelas que mesmo com contraprova não mudam a opinião. E o pior: compartilham loucamente com todos os contatos. A esse comportamento meio manada surge um novo problema: cibersegurança. Hackers aproveitam a crença cega destas pessoas para passar vírus ou links para sites fraudulentos onde elas irão perder dinheiro ou, no mínimo, ter muita raiva. Já vi celular de pessoas infectado por todo tipo de tranqueira: das perigosas às simplesmente ridículas. Aí já viu o destino, não é?

Embrapa

Cientistas brasileiros estão trabalhando para desenvolver uma tecnologia que permita que máquinas agrícolas façam o reconhecimento automático de plantas no campo. Pesquisas da Embrapa na área de fenotipagem buscam reconstruir espécies vegetais em três dimensões (3D) usando conhecimentos e técnicas de computação.

Bom

Conexão

Ao menos na Capital cearense vejo mais atenas e o sinal do 4G com mais qualidade do que há uns 2 anos. O preço não é dos melhores mesmo, mas já há alternativas interessantes. Novos tempos?

Ruim

Bateria

Usuários de iPhones 6, 6s, 6s Plus e SE que resolveram baixar a última versão do iOS, a 11.4, tiveram a triste percepção de que a bateria está indo embora ainda mais rápido. Lamentável!

Inovação

A empresa chinesa de smartphones Vivo colocou no ar um novo comercial que mostra um smartphone de tela retrátil, o Apex FullView. Quem esteve na Rússia, inclusive, conseguiu testar o aparelho por lá. Parece interessante. Meu medo é se entrar poeira e travar a câmera fora ou dentro? Mas que é uma boa inovação, isso é. Um dia a gente testa?

Será?

Por enquanto apenas um canal brasileiro de YouTube trouxe o unboxing do Zenfone 5Z. Quando questionamos a assessoria se isso significa que o potente smartphone da Asus estará aqui no lançamento em agosto, fomos informados que produto testado foi importado pelo youtuber, e que não há informação se o 5Z chegará no Brasil.

Faz no app

Eu sei que é o bordão de um específico banco, mas serve para todos. Trabalhar com aplicativos e mobile banking é uma tendência que chegou para ficar. Se você está fora não sabe o que está perdendo. Comodidade e rapidez para pagamentos e transferências e até mesmo pra salvar uma viagem ao desbloquear o cartão já no exterior. Pense nisso!

Novo Surface seguirá longe do Brasil?

A Microsoft lança o Surface Go, um tablet 2 em 1. Ele tem um processador Intel Pentium Gold 4415Y com igual estrutura da 7ª geração Intel Core com 1,6GHz (processamento entre os Intel Core M e os Celeron) e versões com 4GB e 64GB de armazenamento por US$ 399 e 8GB de RAM e 128GB de armazenamento por R$ 599. Nenhum dos tablets ou 2 em 1 da Microsoft aportou no Brasil até agora. A tendência é que a história siga a mesma. É lamentável, pois são máquinas bem interessantes. Por aqui seguimos tendo ou iPhones ou tablets Android.