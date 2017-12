00:00 · 18.12.2017

O Facebook anunciou que a rede social irá disponibilizar um botão especial para acionar empresas diretamente pelo WhatsApp. O ícone será incluído quando as empresas patrocinarem algum post de suas páginas. Quando o usuário optar por clicar no botão do WhatsApp, o aplicativo de mensagens intantâneas abrirá e um texto padrão, que poderá ser editado antes do envio, aparecerá na caixa de mensagem. "É um jeito fácil e conveniente para manter contato. Adicionando um botão direto para o WhatsApp nos anúncios do Facebook, as empresas criam uma forma mais fácil para as pessoas conhecerem seus produtos, usarem seus serviços, ou marcar compromissos e consultas", afirmou Pancham Gajjar, gerente de Marketing de Produto do Facebook, em nota sobre a novidade. O botão faz parte de uma integração que já acontece entre várias plataformas do Facebook. Os usuários já conseguiam, por exemplo, associar seus perfis do Instagram a contas na rede social. Vale pontuar que, segundo pesquisa do Datafolha, 42% das pessoas utilizam o WhatsApp para se comunicar com estabelecimento comercial.

Mundo bruxo

Foi anunciado na última semana que o jogo de RPG "Harry Potter: Hogwarts Mystery" será lançado em 2018. O game, uma parceria da Jam City com a Warner Bros. Interactive Entertainment, estará disponível para Android e iOS. Vale destacar que a Niantic já tinha confirmado uma versão do mundo bruxo no estilo "Pokemon Go".

Bom

Bateria potente

Já pensou ter um notebook que pode ficar até 22 horas e meia fora da tomada? A LG anunciou sua nova linha de notebooks ultrafinos, LG GRAM, que tem como característica a bateria potente.

Ruim

Sem previsão

A linha deve ser lançada oficialmente durante a CES 2018. Nos Estados Unidos, começarão a ser vendido mês que vem. Ainda não se sabe quando os modelos serão disponibilizados no Brasil.

Liberado

O Google expandiu o seu assistente inteligente para smartphones com o Android 5.0 Lollipop. A partir de agora, os usuários destes celulares também poderão ter uma conversa mais natural com o Google. O Google Assistente já estava disponível em português para usuários das versões 8.0 Oreo, 7.0 Nougat e 6.0 Marshmallow.

Via Twitch

A NBA G-League agora faz transmissões de vídeos pela Twitch. Essa será a primeira vez que uma liga esportiva utiliza a plataforma. Durante a temporada 2017-18, os fãs de basquete poderão acompanhar ao vivo até seis jogos por semana em twitch.Tv/nbagleague. Após a transmissão, as partidas ficarão disponíveis sob demanda.

Valor é alto

O iMac Pro, anunciado em junho de 2017 durante a WWDC, será vendido no Brasil por R$ 37.999. O produto começou a ser vendido semana passada nos Estados Unidos, mas ele ainda não tem data de lançamento para o Brasil. Com processador Intel Xeon de até 18 núcleos, o computador é o mais potente já criado pela Apple.

Parece mágica

Está disponível no site de financiamento coletivo Kickstarter uma máscara para dormir capaz de suprimir roncos e monitorar o comportamento do usuário nas horas de sono. Chamado de Snore Circle, o produto usa uma tecnologia de indução, que emite vibrações que visam acalmar o repouso e tem como objetivo evitar a emissão de ruídos noturnos. A máscara está sendo vendida por US$ 49, mais frete de US$ 33 para o Brasil. As entregas, segundo os criadores, começam em janeiro de 2018. Vale pontuar que o produto é a terceira geração de uma série de acessórios dedicados à redução do ronco e ao sono de maior qualidade da VVFly. Veja mais aqui.

A coluna foi redigida pela repórter Jacqueline Nóbrega - jacqueline.Nobrega.@diariodonordeste.com.br