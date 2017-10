00:00 · 16.10.2017

A Amazon anunciou, semana passada, o novo Kindle Oasis, que agora tem design à prova d'água. O tempo de vida da bateria do gadget é medido em semanas e não em horas e permite que a bateria seja completamente carregada, de zero a 100%, em menos de três horas, quando conectado a um cabo USB ligado a um computador.

Com uma tela maior, de 7 polegadas, e resolução de 300 ppi, o Novo Kindle Oasis comporta 30% mais palavras por página e requer menos mudanças de páginas, segundo a fabricante. Além disso, a troca de página é mais rápida do que em qualquer outro Kindle. O texto é nítido com qualidade que se assemelha ao papel e a tela é iluminada de modo uniforme e sem reflexos, mesmo sob luz intensa do sol. O novo dispositivo ainda tem uma tela ultrafina, de 3,4 mm, recoberta por um vidro que sua fabricante garante ser ainda mais resistente, além de uma tampa traseira de alumínio. Agora também é possível personalizar o Kindle Oasis, como por exemplo, o tamanho da fonte, ajuste da intensidade do negrito, ajuste de iluminação e o alinhamento do texto à esquerda. O produto está sendo vendido por R$ 1.149 em http://amzn.To/2wNJZCo.

Bom

Primeiro lugar

O iPhone 7 e o iPhone 7 Plus foram os celulares mais vendidos no mundo durante o primeiro semestre de 2017, de acordo com o relatório da consultoria baseada em Londres IHS Markit.

Ruim

Vendas caíram

No entanto, o estudo também mostra que o volume de vendas caiu em relação ao mesmo período do ano passado, quando estavam à venda o iPhone 6S e o iPhone 6S Plus.

Alerta

O Relatório Anual da Investigação de Violação de Dados da Verizon constatou que 89% de todos os ataques cibernéticos envolvem motivos financeiros ou de espionagem. Então vale ficar atento em dicas como não usar wi-fi público para fazer compras e visitar somente sites com criptografia HTTPS quando estiver utilizando esse tipo de conexão.

Assistente

A assistente pessoal da Microsoft Cortana chegou ao aplicativo Skype para Android e iOS. Com o recurso, o usuário poderá, por exemplo, buscar o horário da sessão de cinema, sem interromper as conversas no mensageiro. A Cortana também passou a ser um contato no Skype. Assim, é possível conversar com a assistente.

Rendimento

Existe uma teoria que a Apple diminui de propósito o rendimento do iPhone quando o usuário atualiza o iOS. No entanto, um estudo da Futuremark, empresa de benchmarks, prova que isso não é real. Para o resultado, ela mediu durante alguns anos o rendimento da CPU e da GPU de modelos de iPhone com o respectivo iOS da época e suas atualizações.

Versão atualizada

O Tamagotchi completa 20 anos em 2017 e, para celebrar a data marcante, a Bandai anunciou que vai relançar o bichinho virtual nos Estados Unidos, no dia 5 de novembro. A versão nova terá características do produto original, como o design das embalagens. Ainda não se sabe se o produto, que custará US$ 14,99, chegará no Brasil.

Versão automatizada

Chegou ao Brasil a Facebook M, assistente pessoal do Messenger. O recurso já tinha sido lançado em abril nos Estados Unidos. A M nada mais é que um robô virtual que sugere recursos e conteúdo relevante durante uma conversa entre vocês e seus amigos na rede social. A ideia do Facebook é "enriquecer a maneira como as pessoas se comunicam e resolvem coisas no Messenger". A M está sendo lançada em português gradualmente para iOS e Android, ou seja, aos poucos deve chegar para todo mundo que tem o Facebook Messenger. As funções do recurso incluem enviar stickers, criar uma enquete, compartilhar uma localização e enviar mensagens de aniversário.