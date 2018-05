"Celeste": a dura escalada até o topo

00:00 · 07.05.2018 por Victor Ximenes - Editor de capa web

Existe vida em 2D. O gênero plataforma consegue se manter vibrante, mesmo em um universo de games ultrarrealistas e complexos, com seus cada vez mais enormes e impecáveis mapas e tramas que fazem muitos roteiristas de Hollywood parecerem amadores. Não é à toa que "Cuphead" foi indicado ao prêmio de Jogo do Ano de 2017, ao lado de joias como "The Legend of Zelda: Breath of the Wild' e 'Horizon Zero Dawn".

Já o ano de 2018 começou com uma excelente surpresa para os jogos de plataforma: "Celeste", desenvolvido pela canadense Matt Makes Games.

O jogo chegou sem alarde, mas logo se tornou um sucesso de crítica e público. Com visual pixelizado, "Celeste" acompanha a personagem Madeline, que almeja escalar a montanha que dá nome ao jogo. O roteiro parece bobo ao extremo, mas não demora até surgir encantamento pela protagonista e identificação com suas angústias típicas da juventude.

Após o começo ingênuo e cheio de tiradas engraçadinhas, o jogo gradativamente amadurece, chegando a tratar de depressão, assunto que, convenha-se, precisa ser muito mais debatido entre os jovens.

A delicadeza com que trata alguns temas, como solidão, falta de autoconfiança e perspectivas, impressiona. Comecei o game achando que iria apenas me divertir com um despretensioso jogo de plataforma e acabei surpreendido com pitadas de filosofia e psicologia e com personagens multifacetados, dentro daquele pequeno universo.

Mas, deixando para lá o 'lado humanas' de "Celeste", falemos das questões práticas. Basicamente, Madeline tem três mecânicas: andar, pular e 'dash'. Basta isso para escalar a montanha. Aos poucos, as fases vão ficando mais difíceis. Muito difíceis. Muito, muito difíceis. Tanto que o título possui contagem de mortes. Até o fim, sem contar o Lado B (que é a opção de mundo alternativa e ainda mais complicada destravada quando encontramos uma fita cassete), morri 2.156 vezes. Cuidado para não se irritar além da conta. Respire, morra, tente e, uma hora, o desafio será superado.

Aos jogadores hardcore, "Celeste" reserva ainda o desafio de coletar morangos, que são o equivalente a troféus e estrelas em alguns outros jogos. Basicamente, como o próprio game afirma, em tom de brincadeira, os morangos não servem para nada, a não ser para mostrar aos amigos que você é muito bom.

Pegar todas essas frutinhas é dificílimo. Nem cheguei perto. Mas essa jornada rende muitas horas a mais de jogo. É preciso bastante disposição.

Não é repetitivo

Em momento nenhum, o jogo se torna repetitivo. Isso porque os desenvolvedores fizeram um excelente trabalho na composição dos cenários e respectivos desafios. Em cada mundo, espinhos, tetos, paredes e inimigos fixos e móveis propõem dificuldades diferentes, mesmo que você possa superá-las com as ações básicas da personagem Madeline. O segredo para se dar bem é o timing dos movimentos.

O visual do jogo é outro ponto que o deixa permanentemente dinâmico. O visual de cada fase é arquitetado com esmero impressionante, transmitindo as mensagens que cada mundo deseja passar, como no caso do Hotel, que é o capítulo mais fúnebre e angustiante. A música também casa muito bem com a arte visual, formando uma experiência sensorial rica. "Celeste" reserva ainda personagens muito interessantes. Theo é um deles. O amigo (ou namorado ou os dois - o jogo não deixa claro) de Madeline é um cara gente boa, que ajuda a protagonista a pensar positivo e confiar mais em si mesma. Além disso, ele é viciado em Instagram (inclusive, os produtores criaram uma conta para ele na rede social, @theounderstars) e selfies. Vale conferir. Quanto aos demais, sem spoilers!

Visual e sonoramente encantador, "Celeste" é ainda mais precioso por conta da atenção aos detalhes, da surpreendente construção dos personagens e da abordagem de assuntos que, em harmonia com o desenvolvimento do jogo, edificam esta experiência quase poética.