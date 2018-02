Câmera Wi-Fi traz comodidade e segurança

00:00 · 26.02.2018 / atualizado às 01:36 por Daniel Praciano - Editor

Recebemos a Câmera HD Wi-Fi DCS-936L da D-Link para testes. Podemos dizer que o equipamento cumpre o que promete, ou seja, um aparelho para ajudar na segurança do seu lar, empresa ou casa de veraneio com fácil configuração e acesso a distância. Tivemos alguns problemas e vamos informar ao longo do texto. Comecemos, porém, pelo lado positivo da DCS-936L.

O produto oferece recursos avançados, incluindo um amplo ângulo de visualização de até 120º, detector de movimento e de som, armazenamento de imagens na própria câmera e qualidade de vídeo de alta definição 720p.

Ela é equipada, ainda, com um localizador de sinal Wi-Fi que auxilia os usuários a descobrirem qual é a melhor posição para a instalação física da câmera, que garante maior confiabilidade de conexão para gravação e streaming de imagens.

Para configurá-la, basta seguir os passos do manual. Não tem dificuldade. Crie uma senha forte para evitar que hackers invadam sua casa e monitorem sua residência. Sim, fica o alerta, isso é possível com qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. Depois de instalada, é interessante que você coloque um cartão de memória na câmera para gravar tudo fisicamente.

Porém, você verá os vídeos pelo aplicativo do seu smartphone. Deveria também receber fotos por e-mail, se assim quiser configurar. Porém, isso não funcionou. Os alertas até chegam por e-mail, mas ao clicar, nada aparece. O que se pode fazer com os alertas é ir até a câmera e você mesmo tentar salvar fazendo fotos ou gravando vídeos do momento. Porém, se levarem a câmera ou simplesmente o cartão de memória, adeus gravações de vídeo/foto no seu smartphone. Uma pena.

A visualização via aplicativo gratuito mydlink Lite é uma vantagem. A facilidade de configurar a câmera e obter alertas de vídeo e fotos, além de visualizar as imagens ao vivo e as gravações da câmera são recursos que se destacam.

Visão noturna

A câmera tem visão noturna que faz imagens de ótima qualidade mesmo sem iluminação artificial ou natural. Tudo isso graças aos LEDs infravermelhos que são ligados automaticamente quando chega a noite, o que oferece boa visibilidade mesmo em total escuridão.

Como já falamos, o produto da DLink tem detecção de movimento ou de som com alertas push que são usados para notificarem quando algum movimentação estranha ocorre. Uma pena que as fotos não chegaram de jeito nenhum.

Preço e veredito

A câmera Wi-Fi HD DCS-936L já está disponível no mercado brasileiro com o preço sugerido de R$ 599. O equipamento possui três anos de garantia.

Se você pensar que há outros produtos - importados - com preço inferior, mas, quase sempre, sem garantia, este produto pode ser uma boa opção. Porém, acho que a falha de não recebermos as fotos do alerta é grave e pode prejudicar.

No entanto, vale pontuar que como os vídeos-alertas funcionam, isso pode ser uma compensação. Como falei, equipamentos importados fazem o envio fácil de fotos para o usuário. Estes importados têm aplicativos, geralmente, complicados, nada intuitivos e qualidade de imagem, no mínimo, questionável, mas têm condição de girar a câmera 360º, o que a D-Link não consegue. No final, você precisa decidir entre qualidade de imagem, fácil configuração versus preço mais em conta e imagens que chegam mais facilmente para você.