Bateria duradoura e câmera de 16 MP

00:00 · 23.01.2017 por Jacqueline Nóbrega - Repórter

Imagem feita com a câmera traseira do modelo de 16 megapixels. O smartphone permite que o usuário faça boas imagens em um ambiente com pouca luz

A Asus lançou recentemente no Brasil alguns celulares que fazem parte da linha Zenfone 3. O modelo intermediário, o Zenfone 3 Max, à venda nas cores prata e cinza no site da marca de Taiwan, tem como destaque a bateria longa vida, de 4100mAh, que dura praticamente 48 horas se você tiver usando somente o wi-fi.

Outro destaque do aparelho é o carregamento reverso. Se um amigo estiver precisando de bateria, o Zenfone 3 Max se transforma em um carregador portátil através de um cabo USB que vem com o aparelho na caixa. Com a função, a bateria diminui mais rapidamente, mas, ainda assim, dura quase o dia inteiro.

O smartphone está disponível para a venda em duas versões de 2GB-32GB (R$ 1.199) ou 3GB-32GB (R$ 1.399) de memória RAM/armazenamento interno e vem com processador Snapdragon de oito núcleos, que roda os aplicativos com rapidez. Com relação ao display, o celular tem uma tela grande, de 5,5 polegadas full HD, maior que a do iPhone 7, por exemplo, e similar ao do iPhone 7 Plus.

Câmera

A câmera do aparelho é outro ponto positivo. A traseira tem 16 MP e a frontal 8 MP, especificações melhores que o iPhone 7 e 7 Plus, ainda que mais megapixels não signifiquem melhor qualidade de foto. Há também uma melhora se comparado com a versão do celular de 5,2 polegadas, que custa R$ 999, já que o modelo "mais básico" vem com câmeras de 13 MP (traseira) e 5 MP (frontal). A câmera do Zenfone 3 Max ainda permite que o usuário faça boas imagens mesmo em ambientes com pouca luz e tem foco automático.

O design premium do celular não fica atrás de nenhum aparelho. O acabamento é em metal na parte traseira (apesar de mais bonito, requer cuidado para não amassar) e invade as bordas do smartphone, além de ser bem leve. As bordas curvadas da tela ajudam a proteger o smartphone de possíveis quedas e arranhões. O Zenfone 3 Max também tem leitor de impressões digitais (na parte de trás), o que geralmente vem como funcionalidade em aparelhos mais caros, e que traz mais praticidade para desbloquear o aparelho e segurança para o usuário. O sensor é bastante preciso e reconhece o dedo de qualquer posição, o que também é muito prático.

Fone de ouvido

Vale destacar a ótima qualidade do fone de ouvido para a faixa de preço do celular. O acessório tem botão para chamadas e pode ser usado por um longo período sem incomodar.

Na caixa com o smartphone Zenfone 3 Max, ainda vem quatro borrachas extras para o fone de ouvido, carregador de tomada no padrão de dois pinos e uma pequena chave para abrir o compartimento do chip.

O smartphone já está à venda no site da própria Asus, além de outros varejistas como KaBum, Walmart e Kalunga.